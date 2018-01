Britid taotlevad Brexiti tõttu Soome passe

Seoses 2016. aasta juunis toimunud Brexiti rahvahääletusega, kus ülekaalus olid Euroopa Liidust välja astumise pooldajad, kindlustavad nüüd paljud aastaid Soomes elanud britid oma tagalat, taotledes Soome kodakondsust.

Varem on brittide seas olnud Soome kodakondsuse soovijaid suhteliselt vähe – aastas alla kahekümne taotluse –, nüüd on aga taotluste hulk järsult kasvamas. Kui veel 2016. aastal oli Suurbritannia kodanike tehtud taotlusi 32, siis möödunud aastal ulatus see 142ni, neist 138 taotlust rahuldati (võrdluseks Soome kodakondsust taotles 2017. aastal kokku 622 Eesti kodakondset, 593 neist edukalt – toim).

«Taotluste hulga suurenemine on ajendatud arutelust Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise üle,» ütleb Soome migratsiooniameti kodakondsusküsimuste osakonna juht Ulla Vainikka.

EList väljaastumine on kaasa toonud mitmeid tavakodanikke puudutavaid küsimusi. Selge pole ka see, kuidas britid edaspidi Euroopa Liidu maades töötada ja õppida saavad.

«Teadmatus viib selleni, et kõik hakkavad oma tagalat kindlustama. Paljud neist on elanud siin aastakümneid ilma kodakondsuseta ja hästi toime tulnud. Nüüd tahavad nad aga olla kindlad, et nad ei kaota oma õigust siin elada,» selgitab Vainikka.

Kodakondsuse võib Soomes saada vaid inimene, kes valdab soome või rootsi keelt. Igapäevaelus on siiski võimalik hakkama saada ka inglise keelega, seetõttu on nii mõnelgi britil jäänud aastatepikkuse Soomes elamise jooksul keel omandamata.

«Euroopa Liidu riigi kodakondsuse säilitamisest on huvitatud ka paljud kaua aega Suurbritannias elanud ja oma kodakondsuse minetanud soomlased.»

Samuti on Brexiti-hääletus muutnud brittide seas atraktiivseks Rootsi kodakondsuse, kus taotluste arv tõusis 511-lt 2015. aastal 1600ni 2016. aastal ning mullu esitasid Briti kodanikud Rootsi migratsiooniametile rekordilised 1902 taotlust.

Võrreldes Soomega on Rootsi kodakondsuse saamine ka lihtsam, sest sealsed keelenõuded ei ole nii karmid.