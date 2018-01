May vahetas välja veerandi ministritest

Need on suurimad muudatused valitsuse koosseisus alates May võimule saamisest 2016. aasta juulis, puudutades lausa veerandit tema kabineti liikmetest.

May ametiaja jooksul juba kolmanda kohtade ümbermängimise tõi kaasa vajadus leida asendajad skandaalide tõttu taanduma pidanud kabinetiliikmetele eesotsas May paremaks käeks nimetatud Damian Greeniga, kes pornoskandaali tõttu jõulude eel tagasi astus, aga ka peaministri soov taastada oma autoriteet pärast parlamendienamuse kaotamist mullu juunis erakorralistel üldvalimistel.

Lisaks astus novembris tagasi veel kaks May valitsuse ministrit, seksuaalses ahistamises süüdistatav kaitseminister Michael Fallon ja rahvusvahelise arengu minister Priti Patel, kes oli väidetavalt pidanud kooskõlastamata kohtumisi Iisraeli ametivõimudega.

Greeni asemele määras peaminister endise justiitsministri David Lidingtoni, nimetades ta aga kabinetiülemaks, mitte asepeaministriks, nagu oli olnud Greeni ametinimetus.

Esmaspäeval tegi oma taandumise teatavaks ka Põhja-Iiri küsimuste minister James Brokenshire. BBC teatel kirjutas Brokenshire peaministrile saadetud avalduses, et astub tagasi tervislikel põhjustel seoses eesootava kopsuoperatsiooniga, mistõttu ei suuda tulevatel kuudel keerulises seisus olevates Põhja-Iiri valitsuskõnelustes piisava energiaga osaleda.

Põhja-Iirimaa vabariikliku Sinn Feini ja Demokraatlik-Unionistliku Partei võimujagamiskõneluste vahendamise võttis enda kanda endine kultuuri-, meedia- ja spordiminister Karen Bradley.

May edasised plaanid paiskas aga segamini haridusminister Justine Greening, kes ei võtnud vastu talle pakutud töö- ja pensionide ministri kohta ning esitas lahkumisavalduse.

Brexiti-kampaania ajal Ühendkuningriigi jäämist Euroopa Liitu toetanud Greeningi naasmine parlamendi alamkotta ärritas paljusid konservatiivse partei uuendusmeelsema tiiva esindajaid.

Näiteks võttis sotsiaalmeedias sõna Šoti konservatiivse partei liider Ruth Davidson, öeldes, et tal on kahju, nähes Greeningut valitsusest lahkumas. «Ta tõi oma tervemõistusliku, põhjamaise raamatupidaja vaate igale kohtumisele ja oli tõeline eeskuju LGBT+ konservatiividele,» viidates asjaolule, et Greening on suhtes endaga samast soost inimesega, pärit Põhja-Inglismaalt Rotherhamist ja õppinud raamatupidamist.

Downing Street teatas hiljem, et peaminister May on pettunud, kuid austab Greeningi otsust valitsusest lahkuda, lisades, et uueks haridusministriks saab endine tööhõiveminister Damian Hinds.

Terviseminister Jeremy Hunt, kes ei soovinud samuti valdkonnavahetust ette võtta, suutis aga May ümber veenda ning sai loa vanal kohal jätkata, rääkides endale välja ka sotsiaalhooldekande valdkonna vastutuse. Seetõttu jäi ümbermängimine esialgu plaanitust pisut vähem dramaatiliseks ning Greg Clark jätkab ettevõtluse-, energia- ja tööstusestrateegia valdkondade juhina, kellena May oli näinud Hunti.

Paljud teised positsioonid jäid aga puutumata ja kaalukaimad ministrid, sealhulgas välisminister Boris Johnson, rahandusminister Philip Hammond, kaitseminister Gavin Williamson, Brexiti-minister David Davis ja siseminister Amber Rudd, jätkavad senises ametis.

Siseminister Ruddi haldusalasse läheb ka vastutus naiste ja vähemusrahvuste küsimuste eest, mis enne oli olnud haridusminister Greeningi kanda.

Meeskonna ümberkorraldamise taga arvatakse vaatlejate sõnul olevat ka surve Mayle nimetada ministriametisse rohkem naisi ja vähemusrahvuste esindajaid, tõrjumaks kriitikute väiteid, et May konservatiivne valitsus ei esinda piisavalt Suurbritannia paljurahvuselist elanikkonda.

Nii lisandus valitsusse kaks uut naisministrit: Caroline Nokes immigratsiooniministrina ning Esther McVey töö- ja pensionide ministrina.

Samuti tõestab seda Indias sündinud ja Grenfelli Towneri tornelamu põlengu ohvrite abistamisega silma paistnud endise elamumajanduseministri Alok Sharma määramine tööhõiveministriks. Vastutust sai juurde ka kogukondade ja kohalike omavalitsusteminister Sajid Javid, kelle vastusalasse hakkab nüüdsest kuuluma elamumajanduse valdkond.