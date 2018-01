Tartu Uus Teater: kümne aastaga Lutsu teatrimajast Narva

Ivar Põllu oli «Endspieli» lavastaja, aga tuli hetkeks ka lavale, suur megafon käes, ja laulis sinna sisse Vanemuise publikukutsungit «Õnn, meie juurde jää, jää meiega», meenutas Robert Annus.

Märtsis algab laulude harjutamine, Robert Linna ansambel Lexsoul Dancemachine hakkab selgeks õppima Jaak Joala ansambli Radar repertuaari. Esietendus on 10. augustil, etendusi on kaheksa.

Omaaegse laulukuulsuse tipplugusid esitavad lavastuses teisedki. Suurem osa «Kremli ööbikute» trupist (Märt Avandi, Saara Kadak, Maria Annus, Katrin Pärn, Tambet Seling, Janek Joost, Priit Strandberg) kuulub lavastaja hinnangul Eesti parimate laulvate näitlejate hulka.

Robert Annus on ka ise hea muusik. Selles võib veenduda igaüks, kes läheb täna Tartu Uude Teatrisse vaatama lavastust «Praktiline Eesti ajalugu», milles kõlab rohkesti laulu ja pillimängu.

Ainult et igaüks ei saa minna, sest etendus on välja müüdud. Nagu ka ülejäänud kaheksa etendust, mis on mängukavas jaanuari lõpuni.

Robert Annus (esiplaanil) on üks osatäitjaid Tartu Uue Teatri lavastuses «Praktiline Eesti ajalugu». | FOTO: Gabriela Liivamägi / Tartu Uus Teater