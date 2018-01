Merkel ja Schulz otsivad kadunud usaldust

Pühapäeval kogunesid Angela Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU), Horst Seehoferi Baierimaa Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) ja Martin Schulzi Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) 39 läbirääkijat. Päeva lõpuks esitasid kõik osapooled oma peamised nõudmised. Algas kadunud usalduse otsimine, et luua uus suurkoalitsioon.

Kahtlemata ei saa tegu olema lihtsate läbirääkimistega, sest SPD teab nendel kõnelustel oma väärtust ja saab Merkelile esitada senisest suuremaid nõudmisi. «Me ei tõmba küll ühtegi punast joont, aga tahame läbi suruda võimalikult palju punaseid põhimõtteid,» ütles Schulz enne kõneluste algust, viidates sotsiaaldemokraatide tunnusvärvile.

Kantsleri jaoks on SPD viimane õlekõrs, et saavutada tugev ja stabiilne valitsus, mille olulisust on ta ise viimaste kuude jooksul mitmel korral rõhutanud. Juhul kui Merkelil ei õnnestu moodustada suurkoalitsiooni ehk Saksamaal GroKoks (Große Koalition) nimetatud kooslust, jääb tema jaoks lauale kaks kehva varianti. Esiteks vähemusvalitsus, mida pole Saksamaal varem proovitud, ja teiseks, erakorralised valimised.

Merkeli olukorda raskendab fakt, et Schulz kavatseb koalitsioonikõnelused hoida võimalikult lähedal ka SPD liikmetele ja laseb just neil uue suurkoalitsiooni saatuse üle otsustada.

SPD liikmed said eelmise aasta lõpus hääletada selle üle, kas eelkõnelustega tuleks üldse alustada. Järgmise nädala lõpus, 21. jaanuaril, kogunetakse endises Lääne-Saksamaa pealinnas Bonnis, et hääletada formaalsete koalitsioonikõneluste alustamise üle. Kui delegaadid annavad Bonnis kõnelustele rohelise tule, alustatakse formaalsete läbirääkimiste ja konkreetse koalitsioonileppe koostamisega.

Schulz on lubanud, et ka lõpliku otsuse koalitsiooni minemise üle saavad teha SPD 440 000 liiget, aga see otsus tuleb langetada pärast formaalseid kõnelusi.

Sugugi mitte kõik SPD liikmed pole suurkoalitsiooniga nõus ja olenemata eelkõneluste tulemustest on kindel, et Schulz saab Bonnis parajal määral kriitikat. Bonn asub Nordrhein-Westfalenis, mis oma 17,5 miljoni elanikuga on Saksamaa kõige rahvarohkem liidumaa.

Suurkoalitsiooni poole püüdlejate jaoks on suureks hädaks see, et Nordrhein-Westfaleni sotsid on ajalooliselt olnud väga skeptilised kristlike demokraatidega koostöö tegemise suhtes. Tegu on näiteks ka ühega neljast liidumaast, kus pole suurkoalitsioon kohalikul tasandil võimul olnud.

Kuna tegu on Saksamaa rahvarohkeima liidumaaga, saavad nad SPD parteikongressile saata 150 delegaati ehk umbes veerandi kõigist osalejatest. Seega on SPD, aga ka CDU ja CSU liidritele teada, et kui ei suudeta saavutada piisavat head kokkulepet ja veenda Nordrhein-Westfaleni sotse, võib Saksamaa uuest GroKost vaid und näha.

Kuigi kõnelustel osalevate erakondade liidrid loodavad suurema eesmärgi nimel kokkuleppele jõuda, ei nõustu sellega kaugeltki mitte kõik CDU ja CSU liikmed.

Paistab, et kõnelustel on Merkel esimeseks ohvriks toonud kliimakaitse, mille eestkostja ta siiani on olnud.

Selgus, et osapooled ei ürita täita varasemat eesmärki, mille kohaselt tuleks süsinikdioksiidi heitemäära 2020. aastaks 1990. aastatega võrreldes 40 protsendi võrra vähendada. Sisuliselt tunnistatakse sellega, et varem lubatud eesmärgi saavutamine on ebarealistlik.