Bürokraatiaroboti hammasrataste vahel

Heina kokkuvõte oli lihtne: riik tehku süsteem paremaks ja lihtsamaks. Kõik võimalused selleks on olemas.

Heinale sekundeeris Eesti ühe suurima ehitusfirma Rand ja Tuulberg omanik Raivo Rand, kes nõustus, et ehitisregistri bürokraatlik kadalipp on isegi professionaalidele keeruline läbida. «Kindlasti on idee seal taga hea ja õige. Praegu on ehk loomise valud, kuid keeruline on ta tõesti,» märkis Rand, lisades, et tema siiski registriga otseselt kokku ei puutu.

Arhitekt ja projekteerija Tõnis Tarbe, kelle jaoks on register igapäevane töövahend, ütles, et see on nagu laps, kes pissib alla. «Aga küll ta õpib ära ka kuivaks olemise.» Kuigi Tarbe ja tema büroo Arhitekt Tarbe OÜ jaoks on registri kasutamine üldiselt lihtne ja arusaadav, esineb seal siiski halle alasid, mille kallal nemadki pead murravad.

Tarbe möönab samuti, et tavalisel inimesel võib seal toimetamine juhtme kokku ajada küll. «Kui ma oleksin Jüri või Mari ning kui peaksin ehitisregistri kaudu oma eramuasju korraldama, oleks see paras peavalu, pole midagi öelda,» tunnistas ta. «Kodanikku tõrjub see süsteem eemale.»

Sel põhjusel vaatavad paljud korteri- ja majaomanikud, kes midagi ehitama hakkavad, ehitisregistrist üldsegi mööda. «Ja üldiselt ma arvan, et selline käitumine on pigem kasvuteel. Mina ei tea ühtegi majaomanikku, kes oleks sundventilatsiooni paigaldamiseks ehitisregistrist luba küsinud. Loll on see, kes seda teeb,» rääkis Tarbe.

Siin aitaks see, kui majandusministeerium, kes on registri haldaja, oleks tegusam ja hakkaks koos turuosalistega probleeme likvideerima, pakkus Tarbe. «See ei oleks üldse keeruline,» leidis ta. «Iseenesest on ju tegu vajaliku ja olulise registriga, kuna see aitab majade ja nende seisukorra üle arvet pidada.»

KOMMENTAAR

Vaja on uut registrit

Karin Sillmann

MKMi ehitus- ja elamuosakonna juhataja

Kuna registriga sooviti ühtlustada ka kohalike omavalitsuste loataotlusi, pole selle loomisel mõeldud ehitusalaste teadmisteta tavakasutajale. Samuti pole mõeldud mugava avaliku sektori teenuse loomisele.

Mõistame, et tavakasutaja, kes ehitusvaldkonnaga igapäevaselt kokku ei puutu, ei pruugi kohe lennult kõike tabada. Seetõttu oleme keskkonda lisanud abistavaid videomaterjale ja kasutusjuhendeid.

Arvestades, et nii kasutuslubade kui muude formaalsustega kursis olemine nõuab peale ehitisregistri pädevuse ka muid teadmisi, soovitame tavalistel inimestel ennekõike konsulteerida kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga.

Nendega suheldes selgub, kas ja missuguseid dokumente tuleb registrisse ehitada ning millises järjekorras. Ka see hoiab palju aega kokku ning säästab asjatust bürokraatiast.

Samas on projektide mahud ehitisregistris ulatuslikult kasvanud. Registrile tehakse 1,5 miljonit päringut kuus ja seal säilitatakse 2,1 miljonit dokumenti.

Agarad inimesed on omaalgatuslikult lisanud kasutusloamenetluse materjalidesse nii labida pilte kui ka sisutühje videoid. Oleme näinud näiteks kasutusloa taotlust 25 000 lisadokumendiga. Ilmselgelt koormab selline maht menetluskeskkonda. Ka seda tuleb muuta.

Oleme oma kogemusest õppinud, saanud ka kasutajatelt, partneritelt ja platvormi arendajatelt tagasisidet ning seda arvestades soovime üles ehitada uue ehitisregistri.

Uus register peab olema kliendi- ja kasutajakeskne. See sisaldaks inimesekeskset kasutajaliidest koos eeltäidetud dokumentide abiga andmete sisestamiseks.

Lisaks tahame samal ajal läbi vaadata registrisse sisestavate andmete sisu, hulga ja kvaliteedi. Seejärel otsustame riigi vajadused ja võimalikud erasektorile üleantavad teenused.

Uut registrit hakkame arendama n-ö blokkide haaval, hoides samal ajal töös toimivat vana süsteemi. Mõistagi nõuab see head eeltööd, aega ja raha, aga sinna me panustame.