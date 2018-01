Nalja pole – neljast naisest tuleb läbi murda

Olgugi et roller derby näib jõuline, isegi agressiivne, on see peamiselt just naiste mäng (kuid viimasel ajal üha rohkem meeste mäng ka). Tükk aega, paljus tänu rock’n’roll'ilikule võistlusvälimusele, meenutas see paljudele naiste kommertslikku kaklust rulluiskudel. Ent viimasel ajal, kas või Soomes, kus roller derby on muutunud ääretult populaarseks, on varasema šõulikkuse asemel saanud tähtsaks sportlik aspekt. Soomes on aru saadud, kinnitab Katre Väster, et paha tüdruku imago ei aita ala arengule kaasa. «Seal ei taheta, et seda võetaks kui naiste kätši, vaid alana, mis tahab saada olümpiale,» lausub ta. Nüüd on Soomes pea igas linnas oma roller derby klubi, mitmel pool ka meestele. Katre Väster treenis mullu pool võistlushooaega Helsingi tugevaima, maailma paremuselt 14. klubi tugevuselt neljandas, harrastajate rivistuses.

Esimest mängu Porvoo naiskonna vastu mäletab ta tänini. Kui ta stardijoonele asus, oli tal natuke paha olla – adrenaliin oli sedavõrd üleval. Lõpuks ometi sai võistelda. Sest enne, kui heitlusse pääseb, tuleb läbida kolmekuuline fresh meat course, «värske liha» kursus, ning eksamil veenvalt tõestada, et suudad rulluiskudel igatpidi liikuda, saada hakkama kehalise kontakti tekkides ning tunned ohutuse reegleid.

Tema muljed pärast avamängu: «Ma olin väga õnnelik, et ei teinud kellelegi teisele haiget ja ei vigastanud ka ennast.»

Lahing kõrvade vahel

Roller derby mängudes lähevad kokku tunniks vastamisi kaks 14-liikmelist võistkonda. Korraga läheb käsipalli väljaku suurusele alale märgitud ovaalile kummastki võistkonnast viis sõitjat, kellest üks on jammer ja neli on blokeerijad. Kummagi jammer'i ülesanne on kahe minuti jooksul ovaalil uisutades mööduda nii paljudest vastasvõistkonna liikmetest, kui ta vähegi suudab. Vastasnaiskonna blokeerijad üritavad teda seejuures igati takistada. Kätega tõugata, rebida ja lüüa ei tohi.

Kui kaks minutit saab täis, lähevad ovaalile uued mängijad, et tempo püsiks kõrge ja pinge säiliks. Sest kaheminutiline pidev kehaline heitlus võtab kõvasti võhmale.

Sellegipoolest, väidab Karl Väster, osutades kummagi käe nimetissõrmega oma meelekohtadele: «Seda mängu mängitakse kahe kõrva vahel.»

Teisisõnu, roller derby võib küll näida jõuline, ent on ennekõike siiski mäng, kus maksab võistkonna liikmete koostöö ning nutikas taktikaline manööverdamine. Toore jõu ja kiirusega seal tavaliselt võiduni ei jõua.

Pealtnäha jõulistes heitlustes aitavad riske maandada kiivrid ning küünarnuki- ja põlvekaitsmed. Samuti täpsed reeglid, mis keelavad rammida vastast selga, allapoole põlvi ja kõrgemale õlgadest. Reeglitest kinnipidamist jälgib raja sise- ja välisservas kokku koguni seitse kohtunikku. Kes millegi vastu eksib, läheb karistuspingile istuma.

«Appike, seal peavad küll suure valulävega mängijad olema!» on Katre Väster kuulnud imestamist. Ta rahustab: «Ei ole nii! Sul on palju kaitsmeid ja kui sa oskad blokke vastu võtta, ei saa sa haiget.» Möödunud sügisel tuli Tartus trenni tüdruk, kes oli varem mänginud jalgpalli, ning pärast esimesi kogemusi roller derby's kuulutas: «Jalgpallis saab palju rohkem haiget.»