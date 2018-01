Maanteeamet lühendab korduseksami ooteaga poole võrra

Mullu juulist viis maanteeamet sisse muudatuse, kus B-kategooria sõidueksamile registreerimisel hakati eelistama esimest korda eksamile tulijaid ning korduseksami sooritamise võimalus tekkis juhikandidaadil üldjuhul kuu möödudes, öeldi maanteeametist.

«Muudatuse tingis asjaolu, et niinimetatud sarieksamineeritavad broneerisid pidevalt sõidueksamiaegu ega panustanud enda täiendamisse. Pigem käidi eksamil sõitu proovimas ja õppimas,» selgitas ameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa. Ta lisas, et pärast muudatust on eksami mittesooritanud juhikandidaadid võtnud autokoolidest märkimisväärselt rohkem lisatunde.

Kui muudatuse alguses läbis B-kategooria sõidueksami vaid 39 protsenti juhikandidaatidest, siis detsembris oli läbisaanute arv tõusnud 50 protsendile. Kuna tulemused on paranenud ja lisasõidutunde võetakse rohkem, otsustas maanteeamet hakata lubama juhikandidaate korduseksamile vabade aegade olemasolul kaks nädalat pärast eelmise eksami ebaõnnestumist.