Konkursi käigus kaotsi läinud Uueturu park

Märgiti ka, et ala ümbritsevate suurte hoonemahtude tasakaalustamiseks ning Vanemuise teatri- ja kontserdimaja positsiooni rõhutamiseks eelistatakse pargi arendamist. Märgin kohe, et kus iganes maailma linnades uusi parke luuakse, ei tähenda see tavaliselt haljastuse ega ka vett läbilaskva pinna osakaalu vähendamist.

Uuendamiste korral aga suhtutakse pieteeditunde ja lugupidamisega olemasoleva elujõulise haljastuse säilitamisse.

Võistlusülesande selgitamisel algas aga juba häma: kas vaja läheb väljakut või parki? Tõsi küll, mööndakse, et kogu võistlusala ei peaks muutuma väljakuks, kuigi Tartul on väljakutega justkui kitsas käes. Pargialale soovitakse sillutatud ja sillutamata pinda, astmeid ja tugiseinu, kioskeid – miks küll, kui kaubandust on käeulatuses enam kui küll! – ja varikatuseid.

Väidetakse, et praegune pargiala ei mõju tervikuna.

Ülesande punkt 5 nimetab, et tegu on skvääri, mitte pargiga, kuid siiski julgustatakse võistlustöödes kasutama olemasolevat kõrghaljastust, seda lähemalt avamata, märgitud on vaid, et «puuduvad esimese väärtusklassi puud». Lisan siiski, et linnaruumi kvaliteedi ja elukeskkonna tervislikkuse tagamise seisukohalt on olulised ka skvääriks nimetatavad alad ning nendel kasvav kõrghaljastus koos põõsarindega on väärtuslik. Säilitamist vajavad aga ka teise ja kolmanda väärtusklassi puud ja põõsarinne, mis on küll hõlpsamini uuendatav või täiendatav.

Võistlusala dendroloogilise ja haljastusliku väärtuse kohta oli siiski juba varakevadel tellitud hinnang ning selle andis pädev hindaja Mare Maran. Töö oli millegipärast jäetud linnavalitsuse veebis kajastamata ning ilmselt on vähe tartlasi seda näinud.

Kirjaliku pöördumise peale sain sellega siiski tutvuda. Mis selgus? Uuritud alal Vanemuise teatri ja kaubamaja vahel, «suure käidavusega esinduslikul alal», kasvab 10 puuliiki – euroopa lehis, arukask, harilik tamm, harilik pärn, lääne pärn, suurelehine pärn, harilik hobukastan, pähklipuu, läiklehine pärn, arukask, alpi seedermänd – ja 11 põõsaliiki.

Teises ja kolmandas väärtusklassis on kokku 45 puud. Teise klassi ehk maastikuliselt ja ökoloogiliselt tähtsaid puid, mis kindlasti tuleks säilitada, on 30. Kolmandas väärtusklassis ehk elujõulisi puid, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast, on seega 15.

Hinnatud ala puude seisukord on hea, puud on hooldatud. Kõige väärtuslikumad on Vanemuise nõlval kasvavad lehiste ja tammede rühmad. Samuti on olulised haljasalasid ja tiheda liiklusega sõiduteid eraldavad pärnaalleed. Väärtuslik ja väga heas seisus on pähklipuu. Põõsad vajavad pigem uuendamist.

Ala ei olegi nii väike, kuid kahjuks ei peetud lähteülesandes otstarbekaks laste mänguväljaku kavandamist. Ometi olen näinud lapsi rõõmustavaid mänguplatse veel palju ahtamates oludes.

Uueturu pargi uuendamise võistlustööd esitati mullu septembris ning neid hindas žürii toonase abilinnapea Jarno Lauri eesistumisel. Sügisel kuulutati välja võitjad.

Park ja pargi uuendamine, mis oli võistlusülesandes, hüljati suures osas ning võitnud tööga kavandatakse Vanemuise teatri nõlva ette uut linnaväljakut, plaanile vaadates rohkem küll parklalaadset moodustist, mida eraldab Küüni tänavast puutihnik-ekraan!