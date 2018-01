Autod sõidavad laste vahel kõnniteel, keegi ei taha vastutada

Kannikese lasteaia ja Veeriku kooli staadioni vahelt kulgev tee on tähistatud sinise kergliiklusteemärgiga. Ometi ei takista see roolikeerajaid ikka ja jälle sellele alale sisse sõitmast. Kasu pole olnud sellestki, et politseinikud on käinud kõnealuses kohas eeskirjarikkujaid korrale kutsumas. Tagatipuks tõotab liiklusanarhia jätkuda selle tõttu, et keegi ei soostu õpilasi ohustava olukorra lahendamise eest vastutust üheselt enda õlule võtma.

Tartu Postimees rääkis nädala algul emaga, kelle lapsed Veeriku koolis õpivad. Naine palus laste kaitseks ajalehes oma nime mitte trükkida, kuid kinnitas, et probleem on talle juba pikemat aega tõsist muret valmistanud.

«See, et seal ei peeta märgist kinni ja käitutakse ohtlikult, on fakt,» sõnas ta. «Nendel kordadel, kui olen pidanud ise hommikul lapsi kooli saatma, olen ikka näinud, kuidas autod sõidavad mööda jalakäijatele mõeldud teed. Olen näinud sedagi, kuidas otse laste vahele tagurdatakse ja kuidas õhtuti kustutatakse kõnniteed läbides tuled ära – justkui sedasi oleks tegu õigustatud.»

Kas oodatakse õnnetust?

Lapsevanem on toimuva üle kurtnud nii Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhatajale Martin Nelisele, politseijaoskonna vanemliikluspolitseinikule Gunnar Rätsepuule kui ka kooli direktorile Ruth Ahvenale, kuid pole seni märganud, et sellest kasu oleks tõusnud. «Tulemust lihtsalt pole. Kui alguses vastati vähemalt kirjadele, siis nüüd enam isegi seda mitte. Küsisin, kas mõni laps peab auto alla jääma, et miski muutuks. Mulle vastati, et Tartus ongi liikluskultuur halb ja aina halvemaks läheb. Aga kas me kõik peaksime sellega leppima?» lausus ta.

Gunnar Rätsepuu nõustus lehetoimetusega suheldes, et Veeriku kooli juures on probleem. Ta kinnitas, et emad ja isad ei tohiks lapsi kooli tuues või koju viies autoga kõnniteele tikkuda. «Oleme seal olukorda jälginud ja juhtidega rääkinud, aga eks see ole ikka nii, et kui politsei on kohal, siis üldiselt jälgitakse reegleid. Kui meid pole, on ka rikkujaid,» sedastas ta.

Küsisin, kas mõni laps peab auto alla jääma, et miski muutuks, lausus lapsevanem.

Kui paljudes teistes samasugustes kohtades on tavaks kõnnitee ots masinatele betoontõketega sulgeda, siis kõnealuses paigas ei saa seda teha, sest tegu on õppeasutust teenindavate sõidukite ainsa ligipääsukoridoriga.

«Olen liikluskorraldusteenistusele andnud nõu, kuidas seda kohta korrektselt märgistada,» lisas Rätsepuu.

Viimast kinnitas ka linna liiklusteenistuse juht Martin Nelis. Tema olevat enda sõnul edastanud koolile soovituse panna kõnnitee otsa selgesti märgatav sissesõitu keelav märk, mille juures on teenindussõidukeid erandiks tituleeriv tahvel. Nelise meelest lasub ses kohas reeglite kehtestamise kohustus koolil, sest see on tema territoorium.

Kelle ülesanne?

Kui lehetoimetus üleeile toimuva kohta kooli direktori Ruth Ahvena käest aru päris, teatas too algul, et ei saa lisaks seni tehtule enam midagi märkimisväärset ette võtta. «Rääkisime meid teenindava kaubaauto juhiga – tema sõidab nüüd siia pärast koolipäeva, umbes kella nelja ajal, kui lapsi enam pole. Samuti panime lapsevanematele kooli peauksele sildi ja oleme ka eraldi juhtinud tähelepanu sellele, et kõnniteele ei tohi sõita. Tõkkeid ei saa panna, sest vajaduse korral peavad kiirabi ja tuletõrje kiirelt meieni jõudma,» selgitas Ahven.

Direktori sõnul pole ühtegi õnnetust kooli juures juhtunud ning kaubaauto sõidab seal alati väga aeglaselt.

Märgistusest rääkides rõhus Ahven sellele, et kergliiklustee algust tähistav liiklusmärk on juba olemas ja kui linn peab vajalikuks sinna mõni teine märk riputada, peaks ta seda ise tegema. Lapsed peavad direktori sõnul küll kooli ja sealt ära ohutult saama, kuid liikluse reguleerimine pole tema meelest asutuse juhtkonna ülesanne.

Kui Tartu Postimees üleeile kella kahe paiku Veeriku kooli juures käis, ei olnud kõnniteel ühtegi liiklusrikkujat märgata. Küll aga võis hiljuti mahasadanud lumekirmel silmata sõiduautode rehvijälgi, mis veidi varem aset leidnud eeskirjarikkumistest tunnistust andsid.

Üleeile saatis Ahven e-kooli keskkonnas lapsevanematele kirja, milles palus liiklusmärke jälgida ning viitas – nähtavasti sõnumile kaalu lisamiseks – ka ajakirjaniku telefonikõnele.