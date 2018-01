Tartu võib saada sügisest esimese nutika ülekäiguraja

ASi Bercman Technologies loodud prototüübil on lisaks hoiatussignaalidele varuks 31 funktsiooni, nende abil saab koguda mitmesugust teavet, näiteks mõõta mürataset ja temperatuuri või loendada mööduvaid sõidukeid.

Uus tehnoloogia

Bercman Technologiese juhataja Mart Suurkase sõnul sai idee alguse loojate endi kogemusest autojuhtidena. Nii nagu paljud teisedki liiklejad, oli ka Suurkask mures, et pimedal ajal ei suuda rooli taga istuja alati vöötrajale lähenevat jalakäijat märgata. Nii sündis ka ettekujutus nutikast ülekäigurajast, millel on kolm peamist hoiatussüsteemi.

Esimene neist on mittereageerimine ehk kui kedagi parasjagu teed ületamas ei ole, siis märk ei tee mitte midagi.

Kui aga keegi on üle tee astumas, edastab seade leedvalgusega mitut valgusmärguannet. Nutimärk suudab autojuhti hoiatada juba 150 meetri kauguselt. Seade on niivõrd tark, et teeb vahet liiklejatel, näiteks saab aru, kas möödub auto või buss, lapsevankriga liikuja, jalgrattur, jalakäija või hoopis mõni loom.

Kolmas süsteem on kasulik õnnetuste ennetamisel. Punased tuled sähvivad, kui juhtub midagi ootamatut, näiteks sööstab vöötrajale mõni jalgrattur. Siis teab autojuht, et ohu vältimiseks tuleb kiiremas korras pidurdada.

Lisaks annab seadet ka niimoodi sättida, et see näitab siniste tulede rida, tähistamaks sündmuskohale sõitva alarmsõidukit lähenemist, et teised liiklejad teaksid sellega arvestada.

Nutikas liiklusmärk aitab politseil tööd lihtsamaks muuta. Seadmel on ka mitu kaamerat ja andurit, need võimaldavad prototüübi loojate sõnul vaadata järele, mis täpselt juhtus. Mart Suurkase sõnul on ta sageli kuulnud tuttavate käest muret, et seesugune seade võimaldab liialt palju jälgida inimeste rutiinset tegevust. «Kui nad mõistavad, et nutimärk aitab meie laste kooliteed turvaliseks muuta, siis see kaalub liigse jälgimise argumendi üle,» arvas Suurkask.

Lõuna prefektuuri liiklus- ja patrullitalituse juhi Alvar Pähkli sõnul on igasugune inimelu päästev uuendus vajalik. «Peamine probleem liikluses on vastastikune tähelepanematus. Kiire teavitamine võimaldaks üksteist paremini märgata,» lisas ta.

Linnal on huvi

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul tunneb linn selle nutika prototüübi vastu huvi. Selleks, et märki katsetama hakata, tuleb üksikasjad veel põhjalikult läbi arutada. Samuti peab nõu pidama politseiga, et märgi funktsioonid ei kordaks olemasolevate omi. Linnapea avaldas lootust, et juba sel sügisel saaks nutimärke proovida. «Praegu tuleb veel teha kodutööd, et välja selgitada, millised oleksid enim tähelepanu vajavad ristmikud,» nentis Klaas.

Bercman Technologiese nõukogu esimees Aivar Grünthal loodab, et Tartu oleks esimene linn maailmas, kus uudne tehnoloogia ka reaalselt tööle hakkaks. Ühtlasi katsub firma hinda võimalikult madalal hoida. Kui praegu maksaks näiteks üks valgusfoor Tartus ligi 60 000 eurot, siis nende nutividin koos kahe liiklusmärgiga võiks olla vähemalt kaks korda soodsam.