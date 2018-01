Vastsed säästulaternad jätsid kesklinna pimedusse

Asja uurides selgus, et peavalu valmistavad eelmise aasta lõpus Tartu kesklinnas vahetatud 321 energiasäästlikku leedvalgustit, mis paigaldati SmartEnCity programmi abil vanade naatriumvalgustite asemele.

Uued energiasäästlikud tänavalaternad said Pepleri, Pargi, Kuperjanovi, Õpetaja, Tiigi, Vanemuise, Aida, Lao, Kalevi, Tähe, Struve, Akadeemia, Kitsas, Soola, Lille, Vallikraavi, Filosoofi, Lootuse, Kastani, Veski, Kooli, Haava ja Näituse tänav. Nende enam kui 300 valgusti vahetamisele kulus 112 452 eurot.

Vanad uute vastu

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse tänavavalgustuse peaspetsialisti Andrus Reinmanni sõnul ollakse probleemist teadlikud ning sellega tegeletakse. Ta ütles, et energiasäästlikke valgusteid on paigaldatud Tartusse üle tuhande, probleemid on ilmnenud viimati paigaldatud valgustite juhtimissüsteemis.

«Õhtul, kui valgustus sisse lülitatakse, ei põle umbes kümme valgustit, hommikuks see arv suureneb,» rääkis Reinmann. «Eeldan, et see on tarkvara viga,» lisas ta.

Reinmann selgitas, et viga pole valgustites, vaid neisse paigaldatud juhtimiskontrollerites, mis peaksid lampe sisse ja välja lülitama ning hämarduma kaugjuhtimise teel.

«Loodan, et see probleem laheneb selle nädala jooksul,» ütles ta. «Kui viga ei parandata, siis laseme teised valgustid ajutiselt tagasi panna.»

Vea kõrvaldamiseks tuleb iga valgusti juures tahvelarvutiga tarkvara uuendada, kuna tsentraalselt kaugjuhtimise teel seda viga parandada ei saa.

Viga juhuslikes valgustites

SmartEnCity ühe koostööpartneri OÜ Cityntel tegevjuhi Janno Luurmehe sõnul ilmnes mõnes tänavavalgustitesse paigaldatud kontrolleris tehniline probleem, mille tõttu valgusti välja lülitus.

«Mõnevõrra läks aega, et probleemi põhjustele jälile saada, kuna see viga esines väga juhuslikult üksikutel valgustitel. Nüüd on siiski põhjus teada ja tegeleme vea parandamisega,» rääkis Luurmees.

Teadaolevalt on tõrkuvaid valgusteid ligi 20. Tänaseks peaks valmima tarkvarauuendus, mille abil saab kontrolleri veaga valgustid uuesti põlema panna.

«Kui ei teki ootamatuid tõrkeid, siis nädala lõpuks kõik valgustid kindlasti jälle töötavad,» lubas Luurmees. Ta ütles, et kindluse mõttes tehakse hiljem tarkvarauuendus kõigile hiljuti paigaldatud valgustite kontrolleritele. Kõik tarkvarauuendustega kaasnevad kulud katab Cityntel.