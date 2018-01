Kunstnik tõi Paunveres pildile Mao Zedongi

Põhjuse näituseks Oskar Lutsu majamuuseumis (Riia 38) andis kirjaniku 131. sünniaastapäev. Oma kollaažidel kutsus kunstnik Paunverre maailma tundmatuseni muutnud tegelased, alustades Hitlerit kehastavast Chaplinist ja Mao Zedongist ning lõpetades kuulsate rokkstaaridega.

Ääremaastumisega võitlev Palamuse

Kiirustasin Nurgaga kokku saama õhtul ning mind võtsid hubases-tubases miljöös vastu nii kunstnik kui Lutsu majamuuseumi perenaine.

Seni on Nurga olemus mulle tabamatuks ja näituse kontseptsioongi mõistatuseks jäänud. Kollaaže lähemalt vaadeldes segadus süveneb ja uudishimu kasvab. Klassikalised armastatud Palamuse vaated on sõna otseses mõttes rikutud inimõiguste eest võitleva Hiina kunstniku Ai Weiwei, Hitleri vuntsidega Chaplini, Mao Zedongi ja paljude teiste maailma ajalugu mõjutanud tegelaste piltidega. Kuidas selline reaalsust teadlikult nihestav idee ikkagi võimalikuks sai?

Nurk näis justkui kopsud õhku täis tõmbavat ja prahvatas jutiga: «Maapiirkonnad tühjenevad. See, mis Palamusel tehakse, on teatud mõttes vastu punnimine ja meeleheitlik püüd ellu jääda.»

Vastu punnimine tähendab Nurga sõnul Palamuse kontekstis seda, et kaua aega püsis sealne elanike arv stabiilne, gümnaasiumi hoitakse elus ja näiteks plaanib vald ehitada suurt lasteaeda. «Kuna on pühendunud ja tohutult panustavaid kihvte inimesi, ei saa me ka Lutsuga jääda sinna, kus ta kunagi oli,» torkas ta. Seega on oluline, et nii Lutsu kui «Kevadet» ikka uuesti ja uuesti tõlgendataks ja ümber mõtestataks.

Nurk nägi enda sõnul oma silmaga esimest korda 2007. aastal hiidnäitusel «Documenta» Ai Weiwei loomingut. Seal saadud kunstielamus panigi teda globaalse haardega Hiina kunsti superstaari Paunverre «külla kutsuma» ehk hiinlase teoseid oma kollaažides kasutama. «Mind inspireeris just Ai Weiwei teos «1001 Hiina külalist»,» märkis ta.

Ai Weiwei kutsus Saksamaal Kasselis toimunud mammut­­üritusele osaleva kunstnikuna külla 1001 hiinlast – selleks, et võimaldada neil kogeda samasugust vabastavat kultuurišokki, nagu ta ise oli kunagi kogenud pärast Mao Zedongi laagrirežiimi New Yorki jõudes.

Mao Zedong, Hiina pioneerid ja Raja Teele kohtuvad Kaire Nurga kollaažil ootamatus olukorras. | FOTO: Margus Ansu

Just sellistest niidistikena arenevatest seostest hakkavad Nurga loomingu algallikad ja ideed tasapisi selgemat kuju võtma. Igal järgneval kollaažil on seos eelnevaga. Lugu tekib vastavale kollaažile juurde siis, kui Nurk oma eesmärgid ja ideed selgitustega põhjalikult läbi valgustab.

Seda teeb ta muu hulgas giidina ka rühmadele juhul, kui tuur on enne kokku lepitud. «Tegelikult on näitus ka eksperiment. Ma tahan näha, kas ja millisel kujul tekib lugu siis, kui ma kollaažide juures midagi ei seleta,» ütles ta.

Vaaraodeks muudetud tuntud eestlased

Näituse sünniloo juures on veel teisigi tahkusid. Nurga sõnul on idee sünd seotud tema pedagoogilise tegevusega Palamuse gümnaasiumis. 1991. aastast on Nurk seal 12. klassile kunstiajaloo tunde andnud. Ta loobus klassikalistest kontrolltöödest ja asendas need kollaaživormis loovtöödega.

«Kui olin seda kümme aastat teinud, siis hakkasin mõtlema, et millised mu enda kollaažid olla võiks,» meenutas ta. Ühe ülesandena näiteks pidid õpilased välja valima (tuntud) isiku ja kollaažitehnika abil talle vaarao peakatte pähe panema. Katsealust pidi iseloomustama enne ja pärast vaaraoks muutumist ning see andis õpilastele võimaluse analüüsida võimu kui nähtust.