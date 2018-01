Jalgpallitreener paneb end proovile kõrberallil

Kuus aastat hiljem võib Villas-Boas peale Chelsea endiste töökohtade seas nimetada ka Tottenham Hotspurit, Peterburi Zeniti ja pururikast Hiina tippklubi Shanghai SIPGi. Eile hommikul istus ta aga autorooli, et sõita aja peale läbi 444 kilomeetri pikkune rada Peruu liivadüünides.

Mitme kuldse käepigistuse toel tavainimese mõistes pururikas Villas-Boas on võtnud ette Dakari kõrberalli, mis tuntud oma ohtlikkuse poolest – eelmise 39 võistluse jooksul on hukkunud 28 võidusõitjat ning tänavugi on nähtud juba mitut kõhedust tekitavat õnnetust (näiteks rullus paraguaylase Roberto Recalde auto eile üheksa korda üle katuse). Miks ometi?

«Võidusõit on mul veres ja olnud mu kirg poisipõlvest saadik,» sõnas Villas-Boas võistluse eel Suurbritannia ajalehele The Times antud intervjuus. Lummuse allikaks on Villas-Boasi onu Pedro, kes võistles Dakari rallil 1982. ja 1984. aastal ning nakatas juttudega ka vennapoega. Oht käib Villas-Boasi sõnul asjaga lihtsalt kaasa. «Ma tean, et risk on olemas. Tuleb lihtsalt sellega leppida ja edasi liikuda. Enzo Ferrari ütles kunagi, et võidusõidumaania rahuldamiseks on inimene valmis igasuguse kõhkluseta ohverdama kõik.»

Viimase lause paikapidavusele viitab tõik, et esialgu soovis Villas-Boas startida Dakari rallil mootorrattal, mis on autost märgatavalt riskantsem (28st Dakari rallidel hukkunud võidusõitjast 19 on olnud mootorratturid). Mõningase veenmise järel leppis Villas-Boas siiski autoga, kus tema kaardilugejaks on kaasmaalasest kogenud rallihunt Ruben Faria.

Senistel etappidel on Villas-Boas saanud kirja 42., 45. ja 43. koha, millega ta on üldarvestuses 41. kohal. Ent finišis lehviva ruudulipu nägemiseks 20. jaanuaril Cordobas tuleb portugallasel veel kõvasti pingutada. Jalgpallikolleegid koostasid Villas-Boasile manuaali, kuidas pikad tunnid autos kergemini üle elada. «Aga praegu pole mul veel õrna aimugi, kuidas mu keha ekstreemsele koormusele reageerib,» märkis ta.

Dakari rallit juhib selle 13 korda (sh mullu ja tunamullu) võitnud Stephane Peterhansel. Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb on neljas.

INFOKAST

Dakari kõrberalli

- Esimest korda 1979. aastal toimunud ekstreemset rallit korraldati 2007. aastani Aafrikas. Terrorismiohu tõttu jäi 2008. aasta ralli ära ja 2009. aastast võisteldakse Lõuna-Ameerikas.

- Tänavune, 14 etapist koosnev ralli algas Peruus, kulgeb läbi Boliivia ja lõpeb Argentinas. Raja pikkus on ligi 9000 kilomeetrit, millest üle 4500 läbitakse kiiruskatsetena.

- 2018. aasta võistlusele, mis kannab järjekorranumbrit 40, startis 523 sportlast 335 sõidukil (188 mootorratast ja quad’i, 103 autot ja 44 veoautot).

- Võistlusel on läbi aegade hukkunud 70 inimest, neist 28 võidusõitjat.

TULEMUSE KAST

Autode üldarvestus 3. etapi järel:

1. Stephane Peterhansel (Prantsusmaa) 6:34.58

2. Cyril Despres (Prantsusmaa) +3.11

3. Nassir Al-Attiyah (Katar) +7.43

4. Sebastien Loeb (Prantsusmaa) +10.11

5. Giniel de Villiers (LAV) +11.23

6. Carlos Sainz (Hispaania) +14.47

...

41. Andre Villas-Boas (Portugal) +6:10.52