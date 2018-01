Eesti stratkom kasvab mitu korda

«Juba välja tuleva ja tendentsliku loo sabast kinni saada on hästi keeruline. Kui see tuleb, siis tuleb päris kiiresti toimetada, et seda ümber lükata,» ütleb Jaško.

Lugu ilmuski algul Hollandi väheloetavas alternatiivmeedia portaalis, aga jõudis hiljem ikkagi Taani vasakpoolsesse ajalehte ja ajakirja Der Spiegel.

Tõtt-öelda pole Eesti ka praegu sugugi hambutu. Üks edulugudest oli see, kuidas viidi lääne meediasse info kaitsepolitseinik Eston Kohvri röövimisest Eesti-Vene kontrolljoonel. «Siin käitus Eesti väga kiiresti, nutikalt. Just see kiirus, millega Eesti toona toimetas, saigi meie edu pandiks,» leiab Jaško.

Kava näebki nüüd ette, et Stenbocki majja luuakse infovälja analüütiku, planeerija, kommunikatsioonikeskuse projektijuhi ja kampaaniate elluviijate ametikohad. Kui me 2018. aasta lõpuks oleme suutnud need suurel määral täita, siis on seis hea.

Need inimesed pole võluvits, vaid üksnes koordineerimismeeskond, sest Eesti riigi strateegiline kommunikatsioon pole keskselt juhitud. Oma vastavad osakonnad on nii kaitseväel, jõuametkondadel kui ka pealtnäha pea ühegi seoseta ministeeriumidel, nagu haridus-, kultuuri- ja majandusministeerium.

Põhjus on lihtne: kui vastata tuleb lõimumist, keelepoliitikat või energiajulgeolekut puudutavatele küsimustele, tegelevad nemadki kaudselt julgeolekuga. Viimasena loodi mullu suvel stratkomi nõuniku ametikoht välisministeeriumis, kus seda täidab endine Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm.

«Asutused on oma valdkondades päris tublid, aga just koostegemise lisaväärtuse komponent ei anna täna efekti välja,» nendib Jaško.

Vana plaan läheb taas käiku

2015. aastast 2016. aasta kevadeni strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna töötanud Ilmar Raag ütleb, et plaan stratkomile rohkem võimekust anda pole uus, vaid seda on välja töötatud aastaid.

«Kui tahta tegelda desinformatsiooni teemaga, siis esimene aste on see, et me peame seda monitoorima. Aga kui me selle süsteemi esimest korda tööle panime, siis saime aru, et sisuliselt oli meil üks inimene, kes suudab teha kitsast lõiku. Neid valdkondi on aga palju,» meenutab Raag.

Näiteks on Eesti hoidnud seni silma peal Venemaa peamistel meediakanalitel, aga korralikku pidevat kontentanalüüsi lääne meedias toimuvast seni polnud. Nii pole ka aru saada, kuidas sõnumid edasi liiguvad ja kes neid juhib.

«Oleme aru saanud, et tänapäeval seire tähendab big data kogumist. Me peame otsima trende ja mustreid, mitte üksikuid lugusid, millele kiiresti ja närviliselt reageerima hakata,» märgib Raag. Parem ülevaade tähendab ka paremaid otsuseid.

Eesti riigi enda sõnumite loomine, mis julgeolekut tagada aitaks, on Raagi sõnul loodava meeskonna keerulisim ülesanne. Tema hinnangul võiks kampaaniaid luua ja kasutada näiteks sellistes olukordades, nagu oli NATO liitlaste pataljoni esmakordne tulek Eestisse.

«Toona liikus eesti ja vene kogukonnas palju luulujutte ning küsimus oli, kas me suudaksime saavutada olukorra, kus eestlased ja venelased teavad sarnast faktilist informatsiooni ühtemoodi,» toob Raag näite.