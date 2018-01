Õiguskantsleri laual kuhjuvad rahva kaebused maksutõusude kohta

Madise rõhutab, et poliitilistesse valikutesse tema sekkuda ei saa, kuid paneb poliitikutele südamele, et ideaalne oleks lahendus, mis tundub õiglane nii ettevõtjatele kui ka kõrge- ja madalapalgalistele (vt kommentaari).

Küsimuse peale, kas see tundub Stalnuhhinile aus, et töötavad pensionärid kaotavad oma tulust rohkem kui tavalised suurema tulu teenijad, ohkas ta valjult telefoni ja pika pausi järel ütles, et see tundub talle aus. «Me teadsime, et pensionärid ei kaota pensionist mitte midagi, täiendavast tulust nad võivad kaotada, kui see on suur, ulatudes 2000–3000 euro kanti. Ma ei arva, et selles on midagi katastroofilist,» ütles Stalnuhhin.

Ta selgitas, et koolides on pidevalt probleeme sellega, et näiteks 0,75 koha koormusega töötavale noorele õpetajale öeldakse, et talle pole suurema koormusega kohta pakkuda. «Nüüd ta kuuleb seda, et 50-aastase staažiga õpetajal on poolteist kohta ja lisaks saab ta ka pensioni. Miks te ei küsi selle noore õpetaja seisukohalt, kas hoopis see on õiglane? See on sama teema. Te püüate üles puhuda ühte poolt, te ei märka teisi inimesi. Teie jaoks on tähtis, et keegi kaotab. See, et neid kaotajaid on seitse protsenti 360 000 pensionärist, ei tähenda mitte midagi,» sõnas Stalnuhhin.

Stalnuhhini erakonnakaaslane, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Viktor Vassiljev on ka ise töötava pensionärina kaotajate rivis. «Minu palk on natuke kõrgem kui teistel ja sellepärast maksan ma ka makse tunduvalt rohkem kui teised. Ja mina pean seda au asjaks, et minu maksudest peetakse üleval teisi, kes seda vajavad. Elu ongi selline: selleks, et võidaksid paljud, peab keegi natukene kaotama,» ütles Vassiljev.

Tema sõnul on selles debatis aktsendid pisut paigast ära. «Kogu aeg räägitakse, et kelleltki võetakse midagi pensionist ära. See kehtib ikkagi töötavate pensionäride kohta, kelle üldisest tulust see summa maha võetakse. Selleks liidetakse kokku pension ja palk, nii et see on mõtteline küsimus, kas see summa võetakse pensionist või palgast. Nad kaotavad selle muudatusega midagi, aga see ei tähenda, et kõik kaotavad kohe maksimummääras 83 eurot.»

Vassiljev märkis, et kui keegi peab midagi rohkem maksma, siis see tundub talle alati ebaaus. «Samas ta panustab ühiskonda ja kõigile, kes selle arvelt midagi saavad, tundub see väga aus ja õiglane. Me elame ju solidaarses ühiskonnas,» arvas ta.

Stalnuhhin ütles, et tegi üleeile Keskerakonna fraktsioonis ettepaneku vabastada kõik pensionid tulumaksust, sest siis tekiks selge jaotus, kus pension on pension ja palk on palk. «Siis on töötav pensionär kahes kategoorias: ta on pensionär ja ta on ka töötaja. Siin on muidugi tehnilised probleemid ja see läheks ka riigile üsna kalliks maksma. Praegune süsteem jääb kehtima, sest see on kasulik ligi 90 protsendile Eesti töötavatele inimestele.»