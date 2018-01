Filmiarvustus: «Hinga». Sa nutad, kui seda filmi ei näe

See film peidab endas palju rohkem, kui oodata oskaks! Siin on ehedust ja siirust, mis puudutaks ka kõige kalestunumat skeptikut. Ja küllaga mõtteainet mitte ainult neile, kes seisnud silmitsi ränkade katsumustega. Võimalik, et ühe avapauguna on ekraanile tulistatud aasta kõige kõvem film.

Hinga. Breathe. Kas armastus peab vastu kõige rängemad katsumused? | FOTO: outnow.ch

Lugu rullub lahti rahulikus tempos ja lummava kaameratööga, kuid kunstiline lihvitus ei vähenda terviku elulisust ja usutavust. Iga sekund on tunda, et «põhineb tõestisündinud lool» pole siin mingi õõnsakõlaline kujund. Film ongi päris elust destilleeritud, produtsent Jonathan Cavendish toob ekraanile oma vanemate loo. Ülesanne on ränk – kuidas kujutada oma kõige lähemate armastust ja traagikat, uppumata sentimentaalsusse? Mõnes punktis värelebki lugu noatera peal ning pigistab pisaraid rohkem, kui peaks, kuid jääb siiski ausaks.

See on hulljulge film, mis ütleb selgelt: elada, see tähendab võtta risk igal sekundil surra!

Mis peamine – see pole kaastunde äratamise lugu, mis lubaks vaatajal end marineerida «oh-ma-olen-nii-hea-inimene» tundes. See on hulljulge film, mis ütleb selgelt: elada, see tähendab võtta risk igal sekundil surra! Ja see ei räägi vaid haiglavoodisse aheldatuist. Lugu kõneleb igast inimesest, kes paaniliselt riske peljates vegeteerib mugavuse vanglas ja peab vaimset halvatust normaalseks ja turvaliseks eluks.

Võta kinno kaasa tumedad päikeseprillid ja pakk taskurätte. Pisaratest ei pääse. Kuid ma nutaksin veel palju enam, kui see film oleks mul nägemata jäänud.