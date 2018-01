Grossi uute toidupoodide aasta

-Teil on nüüd 60 toidupoodi ja veel mõni tööstuskaupade pood. Kui palju eelmisel aastal lisandus?

Seitse.

-Kas see oli plaanitud või tõi juhus need kätte?

See on tavapärane küsimus, et kas plaanitud – nagu tehti plaane nõukogude ajal. Ei, enamik tuleb täiesti juhuslikult. Nii nagu praegu on meil kolm kinnistut Narvas. Kusagilt tuleb mingi pakkumine ja siis vaatame, kas see sobib.

Me teame, et Eesti on toidukauplusi täis ja neid hakkab kindlasti tühjaks jääma. Näiteks Rakveres oli Rimi, kus nüüd tegutseb mööblipood, aga seda ei ehitatud ju selleks. Kui vaatame statistiliselt, kui palju on Eestis inimese kohta kaubanduspinda, siis on need näitajad juba ammu punases, aga lokaalselt on ikka üksikuid kohti. Näiteks meie viimatises kaupluses Lool viskab kohe keti neljandat-viiendat käivet. Seal on taga Lagedi, Kostivere… kuni Kehrani välja. Seal on tohutult külasid, mis Tallinnast välja kasvanud.

-Kas olete ka rumalaid otsuseid teinud?

On ka rumalaid otsuseid tehtud. Tallinnas näiteks panin ühe poe kolmveerandi aastaga kinni. Seal olime rendipinnal Idakeskuses. Tegelikult ütles sisetunne kohe, et sinna ei tohi teha: suur võimas ehitis, aga elumaju ümber ei ole. Kuid kinnisvaramehed rääkisid ära. See on selge näide ämbrist. Aastate jooksul on olnud kümmekond sulgemist, kuid ma ei ütleks, et need on ämbrid olnud, lihtsalt aeg on oma korrektiivid teinud.

-Alustasite 26 aasta eest oma äri Raja putka ja Killustiku poega, kus minu mäletamist mööda olid põhilised tõmbenumbrid odav suhkur ja oma sealiha. Kas vaimusilmas nägite siis oma impeeriumi nii suureks kasvamas?

Absoluutselt mitte. Nägin ette, et teen paar poekest, et teen oma naisele väikese töökoha, kust kohalik rahvas ostab sooja saia, isegi väikese peenra arvestasin sinna Killustikku. Mõtlesin, et peame vaikselt perepoodi.

-Mis seis praegu Eestis valitseb? Tundub, et mull paisub. Ka teil oli edukas aasta.

Meie aasta oli väga edukas. Kui Eestis keskmiselt oldi miinuses, siis meil tuli käibekasvuks 20 protsenti, viimased kuud lausa 30 protsenti. See on muidugi ülivõimas, nii head aastat polegi meil olnud. Siin on jälle koht, kus oma inimesi tänada. Meil on uusi noori haritud inimesi, on tulnud uut mõtlemist. Juhi tugevus ongi see, kui ta paneb kokku need inimesed, kes matsu jagavad.

-Kuidas kommenteerite valitsuse uut maksusüsteemi?

Võib-olla see paljudele ei meeldi, aga seda, et 500 eurot tehti tulumaksuvabaks, pean ma õigeks. Madala sissetulekuga inimestelt makse korjata ei ole õige, sest me peame neid kohe hakkama toetama. Teine küsimus on, kust saada katteallikad. Idee on riigil hea, aga enne kui see välja käidi, oleks pidanud need allikad juba olemas olema. Aktsiisid tegelikult ei laeku.