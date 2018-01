Haigus nullis Rehemaa neljanda olümpiasõidu

«Neli-viis päeva tagasi tõusis Lahtis laagris olles kõrge palavik. Mõtlesin, et ju on mõni külmetus või viirus nagu ikka,» kirjeldas Rehemaa, kellel oli jäänud olümpiapileti tagamiseks vaid üks võimalus: startida nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel. Seda teinuks ta enda sõnul suure eesmärgi nimel kas või poolhaigena.

Kuid üleeilne käik arsti juurde paljastas karmi tõe. «Pärast esimest röntgenipilti ütles arst, et teeme teiselt poolt ühe veel. Selle peale tuli juba kerge värin sisse: kui kõik oleks korras, poleks ju teist pilti vaja. Läks veel viisteist minutit ja ega siis enam midagi rääkida olnudki.»

Rehemaal diagnoositi ägedaloomuline kopsupõletik. «Tean oma verenäitajaid hästi ja kui vaatasin paberit, mille arst lauale pani... Erinevused olid suured. Oli kohe selge, et see pole midagi viiruslikku, vaid tõsisem lugu. Arst ütles kohe: ära sa jumala eest treenimiselegi mõtle, võistlustest rääkimata,» kirjeldas Rehemaa.

Kuigi tervisemured on teda tihti vaevanud («kõik need Epstein-Barrid, mononukleoosid...» loetleb ta ise), ei meenugi Rehemaale, et külmetus oleks kunagi varem nii tõsiseks arenenud. «Täna (eile – toim) on esimene päev, kus ma pole pikali voodis, vaid suudan inimese kombel ringi liikuda. Aga köha segab ikka magamist ja higistan nii, et öö jooksul tuleb kolm korda särki vahetada.»

Lugu on seda nukram, et Team Haanja ja suusaliidu jandist ning päevatööl käimisest hoolimata sai Rehemaa sügisel trenni teha nii, nagu plaan ette nägi. «Juuli lõpus seadsin endale ühe ja ainsa eesmärgi: jõuda Eesti meistrivõistluste kaudu olümpiale, aidata seal meeskonda ja lisaks vaadata, mida individuaalselt suudan. Tõsi, see poleks olnud päris selline olümpiasõit nagu kolmel eelmisel korral, aga teadsin oma võimalusi. Panin kõik ühele kaardile.»

Kuid juba sügisel tõmbas organism pidurit. «Jamad algasid oktoobri lõpus ja nüüd on siis grande finale. Või ma vähemalt loodan, et on, enam hullemaks ehk ikka ei lähe!­­» säilitas Rehemaa huumorisoone.

Kuidas edasi? «Praegu võtan enda jaoks aega, esmalt tuleb terveks saada. Kümmekond päeva olen nüüd antibiootikumide peal, puhkama pean mõistagi märksa kauemgi,» hoiab Rehemaa jalad maas. «Aga kui enne kevadet öeldakse, et olen terve ja võin veel suusatada ning selleks ajaks on midagi veel sisse jäänud, siis muidugi suusatan,» ütles ta.

Kui passist vaatab vastu sünniaasta 1982, on selge, et olümpiasõitudel on ühes halva uudisega kriips lõplikult peal. Aga karjääril? Rehemaa ei taha karmi tõde otse välja öelda, kuid...

«Miinuseid hakkab natuke liiga palju kogunema. Seda, et ma karjäärile punkti panen, on raske väljagi öelda. Aga olgem realistid: see aeg pole kaugel.»

Üks on kindel: midagi taga nutma Rehemaa ei jää. «Suusatamine oli hobi, millest sai mu töö. See meeldis mulle tõesti ja meeldib tänaseni. Tean isegi, et mul oli karjääri jooksul ebaõnnestumisi rohkem kui õnnestumisi, aga... seda rohkem ma häid hetki hindan! Olin viisteist aastat Eesti koondises, võistlesin pidevalt MK-sarjas. Ma ei kahetse midagi. Oli suurepärane aeg!»

Saagu tippsportlase karjäär kevadel otsa või mitte, suuski Rehemaa mingil juhul ahju ei aja. Hea kamraadi Jaak Maega olla mõnus käia edaspidigi suusaradu mõõtmas. Samuti kavatseb Rehemaa kaasa teha Estoloppeti sarjas ning kimbutada nooremaid konkurente Eesti meistrivõistlustel.