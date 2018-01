Valitsus laseb vanakeste kukil liugu

Riigi tuluallikaks on peamiselt maksud, mis katavad osa normaalselt toimiva ühiskonna elukorralduse kuludest. Pea viiendiku otsese tuluallikana moodustabki Eesti riigi eelarvest isikutulumaks. Eks seetõttu ongi palju kõneainet ja kriitikat tekitanud riigi kehtestatud ja uuel aastal jõustunud tulumaksuvaba miinimumi reform.

See 500-eurone tulumaksuvabastus on igati tervitatav ja kindlasti taevalik kingitus paljudele puuduses elavatele peredele. Valitsejad on selle uhkusega ristinud isegi solidaarsusreformiks, millega suurepalgalistelt võetakse ja vähem teenijatele jääb rohkem raha kätte.

Kas aga kõik see kehtib reaalelus? Üle 90 protsendi pensionäridest elab suhtelises vaesuses ja kuigi 1. aprillil tõuseb statistiliste arvutuste kohaselt keskmine pension 442 euroni, jääb mediaanpension ikkagi alla 400 euro. See on riigi makstav elatusraha, mida on elamiseks vähe ja suremiseks palju ning jääb tublisti alla lubatud 40 protsendi keskmisest palgast.

Enamik tänapäeva pensionäre on ju möödunud sajandi «kommunismiehitajad» ja eks seetõttu jääb keerukate indeksite arvutamise teel saadav pension argielus toimetulekuks kasinaks. Küll aga on nende vanakeste panus Eesti riigi eksistentsi hindamatu. Nad on meie ühiskonna väärikaim osa, kes läbi keeruliste aegade on võidelnud selle eest, et tänapäeva lastel oleks oma kultuur, keel ja kodumaa. Seda arvestades peaks eluajal tehtud töö tagama väärika vananemise ja selleks vajaliku sissetuleku.

Paraku jõuti seadusloomes selleni, et nelja-aastase riigikogus istumise eest on eripension pea kümme korda suurem kui neljakümneaastase mujal rügamise korral.

Riik peab olema hooliv mitte valitute, vaid kõigi puhul ja igas suhtes; peab seisma põlvkondade võrdse kohtlemise eest nii ühiskondlikus kui tööelus. Tundub aga, et selle ülistatud solidaarsusreformiga on valitsejad küll ämbrisse astunud ja abisaaja pole kindlasti see kõige väärikam ühiskonna osa.

Kui riik on hädas vajalikku lisandväärtust tootva majanduse puudumise korral oma üha suurenevatele kulutustele katte leidmisega, siis eelarve aukude täiteks jääbki vaid võimalus rahvast rohkem maksustada, aktsiise tõsta ja uusi kehtestada, olgu need otsused ühiskonnale nii kahjulikud kui tahes.

Oma elujärje parandamiseks tööotsa leidnud vanureid karistatakse nüüd tulumaksuga ja seda analüütikute andmetel isegi suuremal määral kui tavalisi maksukohuslasi. Need kuus protsenti töötavaid ja võibolla inimväärsemat elu elavaid pensionäre on justkui pinnuks poliitikute silmis, oleks kui kuritegu, et pensionär tahab paremini elada

Riigikogu aseesimehe Enn Eesmaa arvates on igati õige, et 23 000 töötavat pensionäri panustavad solidaarsemasse ühiskonda, ja on isegi tore, kui rikkamad pensionärid toetavad vaesemaid pensionäre. Õigem oleks aga nõustuda Indrek Neiveltiga: maksustada seda tulu, millega on raske ära elada, on hullem kui orjapidamine.

Kui riigi valitsemine ning elukorraldus toimiks tõrgeteta ning töökäsi jätkuks, võiksid korralikku pensioni saavad vanurid hoida lapselapsi ja nautida vanaduspõlve. Nad ei trügiks tööpinkide taha.

