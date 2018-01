Luik esitab kaitseväe juhatajaks Martin Heremi

Luige hinnangul on brigaadikindral Heremil olemas oskused ja isikuomadused, et olla parim kandidaat järgmiseks kaitseväe juhatajaks.

«Martin Herem on kaasaegne Eesti ohvitser – ta on sõjaliselt kompetentne, tunneb läbinisti ajateenistuse ja mobilisatsioonisüsteemi ning on pika karjääri jooksul tõestanud oma suutlikkust reservarmee mudelil põhinevat riigikaitsesüsteemi sisukalt edasi arendada,» selgitas Luik.

Kaitseministri sõnul on Heremil tipptasemel liidriomadused, autoriteetne positsioon kaitseväelaste seas ning hea koostöö teiste asutustega. «Martin Herem on mitmest väga heast kandidaadist parim. Tema kasuks räägivad nii tema isikuomadused kui sõjalised oskused,» sõnas Luik.

Brigaadikindral Martin Herem võttis kaitseministri ettepaneku vastu ning on valmis kandma täielikult selle ametiga kaasnevat vastutust ja koormust. «Kui valitsus aktsepteerib kaitseministri ettepanekut, olen valmis võtma vastutuse Eesti riigikaitse ja kaitseväe arendamisel ja tugevdamisel,» ütles Herem. «Kaitsevägi on viimastel aastatel teinud oma arengus suure hüppe ning on isegi veidi kõhe tunne astuda neisse suurtesse saabastesse, mille on oma teenistusega ette andnud tänane kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.»

Brigaadikindral rõhutas, et ka pärast valitsuse otsust jätkab ta tegevust kaitseväe peastaabi ülemana ning saab kommenteerida kaitseväe tegevust vaid sellest positsioonist lähtuvalt. Kaitseväe juhataja nimetab ametisse valitsus kaitseministri ettepanekul, võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukohta.

Brigaadikindral Martin Herem (44) alustas teenistust Eesti kaitseväes 1992. aastal ja on praegu kaitseväe peastaabi ülem. Varem on ta teeninud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Kirde kaitseringkonna ülemana ning Tapa väljaõppekeskuse staabiülemana. Lisaks töötamisele erinevatel juhtivatel ametikohtadel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis ja Tartu üksik-jalaväepataljonis, on ta osalenud välisoperatsioonil Iraagis ning kuulub Kaitseliidu taasasutajate hulka.