End kilpkonnaga võrrelnud Kristjan Ilves otsib sõidutunnet

«Päris õiget sõidutunnet pole,» tunnistas ta nüüdki. «Võimalik, et vahepeal põetud ja pikalt vindunud haigus röövis nii palju jaksu, et selle taastamiseks kulub aega. Igatahes praegu ma end ise haigena ei tunne, proovid ka midagi ei näita. Küll läheb paremaks.»

Nii hoiab ta praegu optimistlikku suhtumist ega hakka sõidutehnikat torkima. Muutusteks pole aegagi, sest kalender on tihe: üks MK-etapp järgneb teisele. Et värskust säilitada, jätab Ilves Val di Fiemmes laupäevase paarissprindi vahele – tema asemel pääseb rajale noorem vend Andres – ning võistleb vaid reedel ja pühapäeval.

Kui organism nõuab, on Ilves enda sõnul valmis mõne MK-etapi ka vahele jätma, kuid seda vaid äärmisel vajadusel. «Võib-olla tegime sügisel liiga palju trenni ja puhkust jäi väheks?­» arutles ta. «Mul on küll alati väga raske teiste võistlemist kõrvalt vaadata, aga olümpia-aastal tuleb see tunne tarviduse korral alla suruda.»

Val di Fiemmes kulub puhkepäev marjaks ära, sest sealsed rajad on rasked. «Mullu oli mul reede-laupäeva järel pühapäevaks kumm täiesti tühi. Proovime seekord siis teisiti,» räägib Ilves.

Hüppemäel sõltub tema sõnul palju aga õige hetke tabamisest. «Mägi ise on mõnus, pika lauge torniga. Aga õhuvoolud võivad siin väga kiiresti muutuda ja teada on, et mingist kellaajast keerab tuul alati hästi järsult vastu. Kui satud sel ajal hüppama, võivadki konkurendid eelise saada.»

Postimees.ee ja Kanal 12 näitavad Val di Fiemme MK-etapi kõiki võistlusi otsepildis, esimene ülekanne algab homme kell 10.20.