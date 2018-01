Välismaa lühiuudised: 10.01.2018

Venemaale luuramises süüdistatav lasti kohtuni vabaks

Venemaa kasuks luuramises süüdistatav Läti riigiraudtee Latvijas dzelzceļš meister Aleksandrs Krasnopjorovs lasti kohtuistungini vabadusse.

Järgmine kohtuistung on kavas 2. veebruaril, süüdimõistmise korral ähvardab Krasnopjorovsit kümneaastane vanglakaristus. Istung peetakse kinniste usta taga, sest süüdistajad on kutsunud tunnistajaks Läti julgeolekupolitsei ohvitseri, kelle nime ei avaldata.

Krasnopjorovs kogus 21. oktoobrist 2015 kuni 23. septembrini 2016 Latvijas dzelzceļši Jelgava meistrina sõjalist ja ärisaladuseks olevat teavet ning saatis selle Venemaale. Ta filmis ja pildistas raudteel veetud NATO tehnikat, riputas pildid üles suhtlusvõrgustikesse või edastas Vene kontaktile. BNS

13

inimest on hukkunud USA California osariigi mudavooludes.

Janukovõtši kohtuistung lükkus taas edasi

Kiievi ringkonnakohus lükkas riigireetmises süüdistatava Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši kohtuistungi 17. jaanuarini edasi. Otsuse tingis asjaolu, et süüaluse kaitsjad ei ilmunud eile kohtusse.

Kohtu eesistuja Vladislav Devjatko määras uue tähtaja ja ütles, et kohus tuleb kokku ka 18. jaanuaril. «Kohut informeeriti täna hommikul, et kriminaalmenetluse kaitsemeeskond läks Viktor Janukovõtši kaitsmise kohustuse täitmiseks ärireisile. Advokaat Serdjuk sõitis Türki ja advokaat Fedorenko külastab Poolat,» sõnas ta. Prokurör Ruslan Kravtšenko nimetas advokaatide käitumist kohtu solvamiseks. Interfax/BNS

Trumpi nõunik tegi ettepaneku viia USA väed Baltimaadest ära

Valge Maja tippametnik tegi mullu veebruaris ettepaneku viia Ida-Euroopast ära osa USA sõduritest, et soojendada tollal äsja presidendiks saanud Donald Trumpi valitsuse suhteid Venemaaga, kirjutas USA portaal Daily Beast. Lugu tugines kahele endisele USA valitsusametnikule, kes jäid anonüümseks.

Ettepaneku tegi rahvuslikus julgeolekunõukogus strateegilise planeerimise eest vastutav Kevin Harrington. Lisaks asetas Harrington küsimärgi alla Ühendriikide huvid Baltimaades ning nende tähtsuse USA-Vene suhete taustal. Loo allikas andis mõista, et Harrington loobus ettepaneku edendamisest põhjusel, et rahvusliku julgeolekunõukogu praegune juht Herbert McMaster on sellele vastu. BNS

Liibüa vetes kadus sadakond migranti

Liibüa rannikuvetes uppus Euroopasse pürginud sisserändajaid vedanud kummist alus ja kadunuks jäi umbes sada inimest. Liibüa päästetöötajatel õnnestus lainetest elusalt ära tuua 17 inimest. Õnnetus juhtus Homsi linna lähedal. STT/BNS

Rootsis leiti surnuna neljaliikmeline pere

Rootsis asuvas Bjärredi maakonnas leiti eramajast surnuna neljaliikmeline perekond: kaks täiskasvanut ja kaks last. Ajalehe Expressen andmetel saadeti politsei maja uurima, sest üks pereliikmetest polnud tööle ilmunud. Mures kolleegid helistasid politseisse. BNS