Simsonit umbusaldanud opositsioon süüdistab ministrit vassimises

Eile pärastlõunal riigikogule antud Simsoni umbusaldusavaldusavalduse lõpplahendus selgus kolm tundi hiljem. Ehkki tulemus – umbusaldamise läbikukkumine – ei olnud üllatav, oli märkimisväärne umbusaldajate ühtehoidvus. Seda seetõttu, et koostööd tegid muidu mitte just kõige sõbralikumates suhetes Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), lisaks Vabaerakond.

Simsoni umbusaldamise poolt hääletas sama palju riigikogulasi, kui oli avaldusel allkirju, ehk 44 (kokku on opositsioonis saadikuid 45). Ministrit kaitsma asus 49 koalitsioonisaadikut. See tähendaski, et umbusaldamisest jäi puudu napilt seitse häält ja opositsiooni tahe jäi teostumata.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi rääkis umbusaldamise plaanidest juba peaaegu kuu aega tagasi ehk pärast seda, kui oli ilmsiks tulnud Simsoni võimalik huvide konflikt seakasvatajatele mõeldud toetuste väljarääkimisel.

Kuna mõte teistegi teemadega kriitika alla sattunud ministrit umbusaldada tuli vahetult enne jõulupühi, otsustati mõneks ajaks siiski tuurid maha tõmmata. Jõulud on ju ikkagi rahuaeg, põhjendasid umbusaldajad.

Seejärel oli just Ligi see, kes umbusaldusavalduse teksti kokkupaneku enda peale võttis. Teised kaks opositsioonifraktsiooni ühinesid teksti koostamisega pisut hiljem. «Kindlasti ei saa öelda, et see kellegi soolo oli. Ma pidasin ikka pingelisi vestlusi,» lausus Ligi ise. Samas ütlevad tema erakonnakaaslasedki, et oma jõulise stiiliga ei jäta tekst kahtlustki, kelle sulest see pärit on.

Vestluste tulemusena valminud ja kolme suurt etteheidet sisaldav tekst sai valmis teisipäeval, väiksemad trükivead parandati kiiruga veel ööl vastu eilset. Umbusaldusavalduse võttis kokku selle viimane lause: «Me umbusaldame Kadri Simsonit, kuna tema motiivid ei näita tema pädevust valdkonna juhi ega majandusinimesena.» Tekst valmis, kulus eilne hommik opositsioonil allkirjade kogumisele.

Kibekiire tegutsemine

Vähem kui tund enne umbusalduseavalduse sisseandmist pani oma allkirja avaldusele vabaerakondlane Andres Ammas. Ei mingit suurt salatsemist fraktsiooniuste taga. Avaldus sai Ammase allkirja kohe riigikogu kohviku kõrval aknalaual.

Aknalauaprotseduuri jälgis kõrvalt reformierakondlane, endine kultuuriminister Urve Tiidus. Kas see ongi see tekst ja kui palju allkirju koos on? «Varuge kannatust,» ei soostunud ta enne istungi algust ajakirjanikele midagi avaldama. Nii olevatki olnud kokku lepitud – seda, kes, kuidas ja mida ajakirjanduses enne teksti üleandmist avaldab, koordineeris Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Samal ajal kui umbusaldusavalduse tekst liikus aknalaualt korrus kõrgemale, Reformierakonna fraktsiooni tuppa, tormas infotunnilt välja Jürgen Ligi. «Martin!» hüüdis ta ekrelasele Martin Helmele. Ta tahtis teada, kas EKRE saadikud on oma allkirjad juba pannud.

Vestlusega kiirustas liituma ka Mart Helme. «Kas Jaak (Madison – toim) on allkirja pannud?» uuris tema. Niimoodi – üks suur rahmeldamine – nägigi laias laastus välja viimane tund enne umbusaldusavalduse esitamist. Lõpuks toimetas Jürgen Ligi teksti riigikogu saali. Nähes trepil Postimehe fotograafi, peitis Ligi tähtsad paberid pintsakuhõlma alla.

Viimane nn staap oli Martin Helme töölaud parlamendi suures saalis. Seal käisid riburada pidi, kõigest mõni minut enne istungi algust allkirju andmas näiteks Anne Sulling, Ain Lutsepp ja Hanno Pevkur. 44 allkirja koos, antigi avaldus üle.