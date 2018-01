Mida uut näidati maailma suurimal elektroonikamessil?

8K – kas seda pole liiga palju?

Telerite ja monitoride vallas on areng suhteliselt peatunud, kuid uuendusi leiame ka siin. 4K, mis oli veel aastaid tagasi pea olematu nišitoode, vallutab maailma – eelmisel aastal oli juba 28,8 protsenti müüdud teleritest 4K-lahutusega. Nüüd tõi Samsung messil lavale oma uusima, The Walli nime kandva 146-tollise 4K-teleri, mis kasutab nende värskeimat MicroLED-tehnoloogiat. Kui tava LCDdel on lai taustvalgustus, siis MicroLEDi kolme eri värvi pikslit valgustab nende isiklik n-ö lambike. Kui see on väljas, on piksel täiesti must nagu OLEDide juures. Tehnoloogia lubab teha väga õhukesi telereid. Turule lubatakse MicroLED tuua juba aasta lõpuks.

FOTO: CES

LG aga sooritab spurdi tulevikku – kui 4K alles asub oma kohta sisse võtma ja sisutootjad pole veel eriti järele jõudnud, näitab LG oma 88-tollise OLED-ekraaniga 8K-telerit. Selle pildi teravus on nõnda suur, et piksleid ei erista isegi nina vastu ekraani vahtides. Kuid taas on küsimuseks sisu – jah, Jaapanis on mõned eksperimentaalsed kanalid 8K-valmiduses, kuid tavainimesele jääb see kättesaamatuks. 8K-ekraanilahutus on 33 megapikslit, milleks pole valmis veel ükski tavatarbijale mõeldud fotoaparaatki, videokaameratest rääkimata. Lisaks demonstreeris LG veel üht uudist – oma kokkurulluvat 65-tollist telerit.

FOTO: CES

FOTO: tootja

Mänguritele on aga ka suur uudis, nimelt on Nvidia eestvedamisel loodud uus BFGD (Big Format Gaming Display, suureformaadiline mänguriekraan) lahendus. Kui seni oli mänguril valida suhteliselt väikeste (27 tolli), kuid kiirete (120 Hz ja enam) ja hea värvitöötlusega (HDR, High Fynamic Range) monitoride ning tõeliselt suurte telerite vahel, mis olid aga kiirete mängude jaoks liialt aeglased, siis nüüd on valik olemas. Nvidia tehnoloogial baseerudes on oma toodetega kohal Asus, Acer ja HP, kelle 65-tollised hiidekraanid pakuvad 4K-ekraanilahutust, 120 Hz värskendussagedust, HDRi ja Nvidia G-Sync sünkroonimistehnoloogiat, mis lubab kiiretes mängudes pildi n-ö rebimisveidrusi eemaldada. Lisaks on neisse integreeritud Android-TV-l põhinev Nvidia Shield, mis lubab striimida võrku oma mängu või videoblogi 4K-lahutusel ja ka ise vaadata 4K-sisu Netflixist või Youtube’ist.

FOTO: tootja

Virtuaalreaalsus püüab jälle tulla

Virtuaalreaalsus on samuti juba mitu aastat teema olnud ja suured tegijad selles vallas laialt tuntud. Kuid probleemiks on seni VR-prillide madal lahutus, mistõttu nii silma ligi asetsev pilt on karvane ja sakiline. Üks selle valla pioneere HTC tutvustas CESil oma uusimat HTC Vive Pro VR HMD seadet. Siin on varasema Vive’iga võrreldes palju häid uuendusi: kaks OLED-ekraani pakuvad ekraanilahutust 2880 x 1600 (ehk siis 1440 x 1600 silma kohta), mis on oma 615 PPI (pikslit tollile) eraldusvõimega 78 protsenti oma eellasest parem. Ka on talle lisatud korralikud kõrvaklapid ning enam pole vaja kasutada muude tootjate omi, mis ei pruugi selle peaseadmega sobituda. Veel on tal kaks mikrofoni ja kaks ettesuunatud kaamerat. Milleks, ei tea, sest HTC vastab, et see annab tarkvaraarendajatele täiesti uued mõõtmed oma töös.