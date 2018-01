Pärnu filmifestivali parimad taas linal

Jaanuari teisel nädalal on Pärnu uue kunsti muuseumi oodatud need, keda huvitab teadus. Linastub dokumentaalfilm «Hallid rakud», mis on korraga nii meditsiiniline teadusfilm kui ka intiimne portree ajuvähki põdevast inimesest. Fookuses on vähijuhtumid Hollandis. Autoril on õnnestunud filmida haruldasi psühholoogilisi kaadreid neurokirurgidest, kes otsivad patsientide ravimiseks parimaid lahendusi.

Jaanuari kolmandal nädalal näeb samas kaht lühemat filmi: Pärnu filmifestivali parimat tudengidokfilmi «Nael» ja parima lastefilmi tiitli pälvinud «Tolmu». Ukrainlase Filipp Sotnitšenko linateos «Nael» kõneleb tänapäeva Ukrainast. Lastežüriis parimaks valitud «Tolm» näitab, kuidas igal talvel koonduvad tuhanded India ja Nepali inimesed tööle Nepali tellisevabrikutesse. Nende hulgas leidub palju lapsi, kelle koolitee jääb vaesuse pärast pooleli.

Pärnu filmifestivali auhinnatud filmide kava lõpetab Eesti Televisiooni vaatajate seas võitjaks hääletatud kunstnik Knutte Westeri lugu «Vallaslaps». Westeri vanaema tõi 1909. aastal ilmale vallaslapse, kellest kasvas autori ema Hervor. Tollane ebademokraatlik ja vanamoeline Rootsi nimetas vallaslapsi sohilasteks ja hoorasigitisteks. Laps koos emaga tõsteti korterist välja. Raske saatus aga tegi vanaema tugevaks ja ta asutas jõulise naisliikumise. Vanemate mälestuseks tegi Knutte 800 joonistust ja väntas neist dokumentaalse animafilmi. Nii elavad vaprad naised edasi kunstiteoses.