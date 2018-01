Brasiilia vanglad maffiajõukude käpa all

Brasiilia vanglast elusalt välja saamine ei ole midagi iseenesestmõistetavat. Selle aasta 1. jaanuaril puhkes Brasiilia keskosas Colonia Agroindustriali nimelises vanglas mäss, mille ajal tapeti üheksa kinnipeetavat, kellest osa põletati surnuks, teistel lõigati pea otsast. Lisaks pääses tekkinud kaoses põgenema 243 kinnipeetavat. Aasta tagasi tapeti aga Amazonase osariigis Manause linna Anisio Jobimi vanglas toimunud ülestõusu käigus koguni 56 inimest.

Kuigi lokkav vägivald ja ülerahvastatus kinnipidamisasutustes pole uudis, jõuavad kinnipeetavate salaja filmitud häirivad kaadrid sotsiaalmeediasse.

Ühes Lõuna-Brasiilia vanglas filmitud videos näidatakse kaadreid, kus kinnipeetavad seisavad pikas hanerivis, mis lõpeb laua ääres, kuhu valmis seatud 146 kokaiinidoosi. Ükshaaval astuvad vangid laua äärde, et pealtvaatajate ergutuste saatel oma triip ära tõmmata.

Samuti on vangide postituste hulgas kaadreid vangla seinte vahel toimuvatest pidudest, kus tarvitatakse nii alkoholi-narkootikume, aga ka omavahelistest arveteklaarimisest, mis lõppevad ka tapmisega.

Goiási osariigi Luziânia linna vanglas filmitud kaadrid näitavad näiteks kahte kinnipeetavat saagimas vangla piiraeda auku, mille kaudu pärast seda kümme kurjategijat putku pani.

Brayan Bremer (vasakul) koos kaasvangiga postitasid endast pärast Antonio Trindade vanglast põgenemist Facebooki selfie. Kokku põgenes möödunud aasta jaanuaris Amazonase osariigis asuvast kinnipidamisasutusest 72 vangi. | FOTO: facebook.com

Ametliku statistika järgi oli 2016. aasta juunis Brasiilia kinnipidamisasutustes trellide taga 726 712 inimest, mis on suuruselt kolmas näitaja maailmas. Riigi vanglad on ülerahvastatud, sest ametlikult on kohti ainult 368 049 vangi jaoks. Pooled trellide taha pandutest aga alles ootavad süüdimõistmist.

Tulenevalt piiratud ressursist ja olematust poliitilisest soovist praegust süsteemi reformida on riigi plahvatusohtlikud ja vananenud kinnipidamisasutused liikunud narkojõukude kontrolli alla.

Vangide õiguste eest seisva ühingu Conectas juhi Marcos Fuchsi hinnangul on 75 protsenti Brasiilia vanglatest organiseeritud kuritegevuse käes. «Kuna riik kinnipeetavatest ei hooli, ei tegele nende terviseprobleemidega ega pea kinni piirarvudest, kui palju vange ühte asutusse panna tohib, on neil kontroll kadunud,» ütles Fuchs AFP-le.

«Seal ei ole kehaskannereid ega väljaõppinud vangivalvureid. Korruptsioon on nii massiivne, et vanglaseinte vahel on lubatud nii mobiiltelefonid kui ka alkoholi ja uimastite tarbimine. Selle tulemus omakorda on see, et kinnipeetavad ise on vanglaseinte vahel toimuva kogu Brasiilia jaoks üles filminud.»

2017. aastal korraldas sõjavägi läbiotsimisi 31 vanglas ja konfiskeeris 10 882 relva. «Pooled vangidest on relvastatud,» teatas seepeale kaitseminister Raul Jungmann.

Lisaks konfiskeeriti ligi 2000 mobiiltelefoni ja suures koguses narkootikume. 2017. aasta jooksul hukkus vanglamässudes üle saja kinnipeetava. Selle põhjuseks peetakse riigi kahe, São Paulo ja Rio de Janeiro mõjuvõimsa narkojõugu omavahelisi arveteklaarimisi.

Kartes uut verist aastat ning arvestades hukkunutega lõppenud mässu aasta esimesel päeval, püüavad võimud kasutusele võtta karmimaid meetmeid.

Sotsioloog Julio Waiselfiszi sõnul ei piirdu probleemid Brasiilias vaid vanglaseintega. «Probleemide lõppemisele ei viita miski,» ütles Ladina-Ameerika sotsiaalteaduste instituudi vägivallauuringute ekspert Waiselfisz. «Mässe ja tapmisi tuleb veel.»

Julgeolek on aktuaalne küsimus kogu riigis. 2016. aastal mõrvati Brasiilias 61 620 inimest, seda on rohkem kui 2015. aastal. «Riigil pole vastuseid ega ka mingit strateegiat, kuidas vägivalda ohjeldada,» lausus Waiselfisz.

Pärast järjekordset vanglamässude lainet 2017. aastal teatas Brasiilia president Michel Temer, et hakatakse ehitama uusi vanglaid, kus paadunud kurjategijad eraldatakse pisirikkumiste eest kinniistujatest. Praegu see nii ei ole. Ekspertide sõnul tuleks omakorda eraldada ka alles süüdimõistmist ootavad kinnipeetavad.