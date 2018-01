Metsade uppumine võib tõsta sooja hinda

Postimehega rääkinud hakkpuidutootjad kinnitasid nagu ühest suust, et täidavad katlamajade ees võetud kohustused ning küttepuiduga varustamisel ei ole põhjust katkestusi karta.

«Meie suudame oma lepingupartnerite ees kohustused täita ja vajadusel ka mõnele sõbralikule ettevõttele abikäe ulatada,» kinnitas Viimsis katlamajadele kütet valmistava ettevõtte Puiduhake.com omanik Erkki Naabel. «Küttefirmade nõuded kvaliteedile on praegu muutunud väga paindlikuks – saame neile müüa nii kändusid kui ka ehituspuidu jääke, mida nad varem nähagi ei tahtnud.»

Põhjus on selles, et metsast lihtsalt kätte saadav puit hakkab teede läbimatuse tõttu otsa lõppema. «Mingisugusest ekspordist ei maksa praegu rääkida,» tõdes Naabel. Kuid samas pidi ta tunnistama ka suurt kahju, mis viis ettevõtte detsembrikuus ligi 10 000 euroga miinusesse.

«Samaväärselt halva ilmaga kahjustab meie ettevõtet ka valitsuse maksupoliitika – metsandusele mingisuguseid toetusmeetmeid ette ei nähta, kuid samal ajal tõstetakse kütuseaktsiisi ja kehtestatakse teekasutustasu,» rääkis Naabel.

«Loodan tõepoolest eriolukorra kehtestamisele valitsuse poolt, sest meie sektor vajab järeleandmisi just teekasutustasus ja kütuseaktsiisis.» Puiduhake.com tegutseb n-ö täieliku tsükliga: nad võtavad langi, raiuvad, juurivad, veavad välja, hakivad ja turustavad.

Üks Eesti mõjukamaid kütusetarnijaid Tootsi Turvas kinnitas, et suudab oma tellimused täita tänu asjaolule, et toodab peale hakkpuidule ka turvast. «Turvas on praegu isegi parem lahendus, sest niiskusesisaldus on sel väiksem kui puidul,» selgitas ettevõtte tegevjuht Matti Puuronen. «Meil seisavad mõned aunad juba neli aastat ja kütte kvaliteet nendes on väga hea.»

Puuroneni sõnul peavad praegu kõik metsafirmad planeerima, kuidas järgmisel hooajal toime tulla, milleks tuleb eelseisvat lühikest metsatööks sobivat külma aega intensiivselt kasutada. «Tarnekindlus on meie jaoks ülimalt oluline, tuleb luua laovarusid, kuid sellel on ka oma hind,» tõdes Puuronen.

Valitsus peaks Puuroneni sõnul ettevõtjatele nüüd vastu tulema ja vähemalt pooleks aastaks alandama kütuseaktsiisi ja teekasutustasusid, sest olukord on raske. «Kui pead vedama 200 kilomeetri kaugusele kütust ja sõiduk võtab 50 liitrit kütust, siis kulu on sellest märkimisväärne,» lausus ta.

Lõuna-Eesti ühe olulisema soojafirma Fortum Tartu tööd pole vääramatu jõud veel mõjutanud, kuid teedel sõitmist häirivad tuisuilmad võivad seda teha. «Olukord on keeruline, kuid kõik meie tarnijad on kinnitanud, et neil on piisavad laovarud olemas,» ütles Fortumi juhatuse liige Margo Külaots.

Kuna Fortum Tartu toodab sooja keevkihtkateldega, mis võimaldavad kasutada ka freesturvast, tuleb ajutise lahendusena kõne alla puidu asendamine just turbaga. Maagaasi või kütteõli kasutamist pidas Külaots võimalikuks, kuid vähetõenäoliseks põhjusel, et need maksavad liiga palju.

«Oleme saanud oma küttehinnad alla lüüa just tänu gaasist loobumisele,» rääkis Külaots. «Praegusest saame teha järeldusi vaid tulevikuks, et tuleb hakata suuremaid laovarusid koguma, mis muidugi mõjutab ka sooja hinda. Puidufirmad peavad arvestama, et kui mets veab alt, siis leiab hakkpuidule ka asendaja ning tegelikkuses ükski tarnija kraani kinni keerata ei saa.»