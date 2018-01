Viikingid, meie esivanemad

Tõsi, erinevalt tänapäevast käisid 9. sajandil omavahel läbi peamiselt sõjamehed. Suure tõenäosusega mõistsid nad üksteise keelt ja mõttemaailma, ning teada on seegi, et kasutati ühesuguseid relvi ja kanti sarnaseid ehteid. Saagade põhjal võib selle ühisosa näitena välja tuua ka tänapäevase Erasmuse tudengiprogrammi eelkäija – laste kasvatada andmise teisel maal elavatesse peredesse, rääkimata abiellumisest üle mere või noorte meeste astumisest võõraste pealike teenistusse.

Tegelikult on omamoodi ime, et me keskajale – ja seega ka kirjasõna levikule – eelnevast perioodist midagigi teame. Ennekõike seetõttu, et vähesed Eestit puudutavad märkmed on enamasti kirja pandud Skandinaavias, ja sedagi alles sajandeid pärast kõnealuste sündmuste toimumist. Pealegi pandi kirja ju pigem erakordseid asjaolusid, mitte tavalist halli argipäeva. Näiteks võime Põlenud Njalli saagast lugeda, kuidas Islandi sõjapealikud Gunnarr, Hallvardr ja Kolskeggr oma meestega esmalt Rafalas (Tallinnas) ja siis Eysysla (Saaremaa) rannikul kõvasti lahinguid pidasid ning seejärel peidetud varanduse endale said.

Musta katkendjoonega on märgitud kaubateed itta ja lõunasse ning kollaste ringidega idamaadest pärit dirhemid. | FOTO: Marika Mägi

Teine põhjus, miks tollest ajast üsna vähe teada on, seisneb selles, et viikingiajal ei olnud kombeks surnutele haudadesse esemeid kaasa panna. Seega tuleb järeldusi teha asulaid, linnuseid, sadama- ja kultuskohti, matmispaiku ning peidetud aardeid välja kaevates.

Tallinna Ülikooli arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteaduri, raamatu «Viikingiaegne Eesti» autori Marika Mägi sõnul on Eestist leitud palju rohkem viikingiaardeid kui Soomest või Lätist. Enamasti on tegu mündiaaretega. «Kuna viikingiajal olid teed meie mõistes pigem rajad läbi metsade ja üle väljade, muutusid need niiskete kevad- ja sügisilmade ajal läbimatuks. Seetõttu oli kaupade vedamine mööda vett sageli ainuke võimalus, ja nii nagu tänapäeval, oli Eesti ka toona selleks väga heas asukohas otse lääne ja ida piiril. Sellest kõigest tuleneb ka meie aardeleidude rohkus. Piki meie rannikut liikuvad laevad peatusid sadamakohtades ja maksid tolli ning küllap seilasid teistesse maadesse ka meie oma meresõitjad. Nii koguneski rohkesti seda, mida peita.»

Aarete maasse kaevamise põhjuseid oli internetipanga eelsel ajal muidugi mitu – peale mündikeste turvalise hoidmise mainitakse saagades inimesi, kes matsid aarde maha selleks, et seda teispoolsuses kasutada või jumala(te)le ohverdada. Ja kui mõtlesite nüüd keskajal tekkinud kombele osta raha eest indulgents, siis olete õigel teel...

Skandinaaviapärase loomornamentikaga kaunistatud ehtenõelad on tehtud 8. või 9. sajandil ja leitud Saaremaalt Viidumäe kultuskohast. | FOTO: Marika Mägi

Mis puudutab religiooni laiemalt, siis Bremeni Adam on 11. sajandil kirjutanud, et mitu meie kandi paganlikku hõimu kummardasid draakoneid ja lohesid. Arheoloog Mägi sõnul ei pruugi seda nüüd päris tõe pähe võtta: «Jääb mulje, et kuna kohalikud naised-mehed sel ajal veel Jeesusesse ei uskunud, siis arvab kroonik, et küllap kummardati mõnd hirmsat looma. Aga ausalt öeldes tundub see siiski veidi klišeeliku suhtumisena paganatesse.»

Siinkohal on oluline mainida, et vanadest kirjalikest allikatest leiab viiteid ka inimeste ohverdamisele. Ja kuigi tavaliselt suhtuvad teadlased saagades kirja pandusse umbusuga, leidub ka palju näiteid sellest, kuidas peaaegu aastatuhande vanune kirjasõna vastab üks ühele sellele, mida teadlased nüüd on avastanud. «Saaremaal Viidumäelt leidsime väljakaevamiste käigus ühest lohust kaks pangetäit inimluid. Kümmekonnast inimesest kolm olid hukatud terariistalöögiga pähe. Arvestades, et see oli kultuskoht, mille juures olevasse järsakusse ohverdati ehteid ja soolaukasse relvi, siis Skandinaavia oludes tõlgendatakse seda tõesti inimohvritena jumalale,» ütleb Mägi.