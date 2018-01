Tarmo Stokkeby: ka naabrile viinapudeli müümine on ebaseaduslik

Tartus levivad kuuldused isehakanud viinakulleritest ning isegi taas moodi läinud taksoviinast. Kas politseile on ka sellekohaseid teateid laekunud?

Tuleb tunnistada, et praegu ei ole veel keegi sellistest juhtumitest politseid teavitanud. Muidugi pean siinkohal mainima, et tegelikult tegeleb alkoholimüügi kontrollimisega maksu- ja tolliamet ning ettevõtetes teeb järelevalvet kohalik omavalitsus.

Oleme saanud mõningaid vihjeid alkoholiseaduse rikkumisest, kuid ka need edastasime maksu- ja tolliametile. Kindlasti tuleb rõhutada, et kui inimene satub peale kahtlasele alkoholimüügi aktsioonile, kus müüakse alkoholi hõlma alt või autost, tuleb sellest kohe teavitada politseid numbril 112.

Kuidas politsei sellisele väljakutsele reageerib?

Esiteks palume teatajal kindlasti meelde jätta ja politseile teada anda auto registreerimisnumber ning kirjeldada isikuid ja sõidukit võimalikult täpselt. Politsei reageerib sellisele väljakutsele nagu igale teiselegi ning kontrollib isikuid. Edasine menetluskäik sõltub muidugi konkreetsest olukorrast.

Selliseid olukordi on vist väga raske tõestada. Tegu võib ju olla omavahel tuttavate inimestega. Kas ma näiteks naabrimehele võin Lätist ostetud viinapudeli või kasti õlut müüa?

Tegelikult pole naabrimehele viinapudeli või õllekasti müümine seaduslik, ent selge on seegi, et politsei ei saa ega jõua käia kontrollimas seda, kas sina või ükskõik kes oma kodus naabrimehele viina müüb.

Samas kui selline ebaseaduslik alkoholiäri toimub avalikus ruumis, näiteks keset linna, riivab see tavakodanike silma ja on juba tõsisem seaduserikkumine.

Üldiselt ma ikkagi kutsun rahvast üles mitte ostma suvaliselt inimeselt väidetavalt Lätist toodud alkoholi. Sellise alkoholi kvaliteedis ei saa kunagi kindel olla. Tark inimene kindlasti ei osta tundmatu käest alkoholi.

Üheksakümnendatel ning veel ka selle sajandi alguses oli siinmail suur probleem salaviin. Kas salaviin on nüüd Eestimaalt lõplikult kadunud ja asemele tulnud odav, kuid täiesti seaduslik ja kontrollitud Läti poodides müüdav viin?

Tõesti, salaviinaga pole politseil juba aastaid tõsisemat pistmist olnud, kuid oli aegu, kus politsei konfiskeeris sadade liitrite suurusi salaviinamahuteid. Ma ei julge öelda, et salaviin Eestimaalt päris kadunud on, kuid Tartus pole politsei küll viimastel aastatel pidanud sellega tegelema.

Kui tihti korraldab maksu- ja tolliamet koos politseiga ühiseid reide toitlustus- või meelelahutusasutustesse?

Sellised sõud, kus maksu- ja tolliameti töötajad kammisid koos politseiga klubisid ja baare läbi nii, et keset pidu pandi tuli põlema ja asuti jookidest proove võtma, on ajalugu. See polnud ka päris normaalne lähenemine.

Praegu teeb maksu- ja tolliamet pistelisi kontrolle vihjete peale, kuid vajaduse korral on politsei alati valmis neile appi minema.