Pika tänava viltune poemaja läks igaviku teed

Ligi aasta tagasi ostis paljudele tartlastele aastakümnetega tuttavaks saanud pisut viltuse hoone ettevõtja Allan Unt.

Ta tahtis juba toona maja lammutada, kuna see mõjus tema meelest ümbruskonna hoonete taustal kui pind silmas. «Pealegi on tegu peaaegu kesklinnaga,» rõhutas Unt.

Kaua oodatud lammutusluba

Ehkki lammutusloa saamiseks läks üksjagu palju aega, oli ehitis omaniku sõnul nii kehvas seisus, et peale lammutamise midagi muud teha polnud mõtet.

Unt lasi lammutajatel tööd alustada kohe, kui linnavalitsus oli tarvilikele dokumentidele heakskiidu andnud. Eile ennelõunaks oli majast järel hunnik puitu, telliseid ja purustatud kipsplaate.

Maja all oleva ligi 400 ruutmeetri suuruse krundi täpset ostuhinda Unt ei öelnud, kuid mainis, et see jäi

80 000 ja 100 000 euro vahele. «Tollal tundus see hea plaan. Mõtlesin isegi sellele, et kuna krundil on detailplaneering kahekorruselise uuselamu püstitamiseks, võiks sinna teha hoone, kus esimesel korrusel on kontorid ja teisel korterid,» rääkis ettevõtja.

Uut hoonet lähiajal ei kerki

Aastaga on aga Allan Unt plaani elluviimises hakanud kõhklema. «Ei teagi, kas on mõtet investeerida, kui poliitikud muudavad majandusruumi nii ettevõtjavaenulikuks,» teatas ta resoluutselt.

Tema arvates peab ettevõtja varsti juba nii palju makse maksma, et ettevõtlusega polegi mõtet tegeleda. «Ehk peaks hoopis kuhugi sooja päikese alla kolima,» lisas Unt.

Olgugi et Unt ei välista kohe-kohe tühjaks jääva krundi mahamüümist, ei plaani ta seda siiski lähiajal teha. «Kuna ma ostsin selle pangalaenuta, siis kiiret pole. Ootan ja vaatan, mida tulevik toob,» lausus ta.