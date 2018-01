Läti ihkab Pyeongchangi olümpial Lõuna-Korea kullapeo tuksi keerata

Lätis, nagu viimasel ajal pidevalt kuuleme, on asjad hoopis teisiti. Ka talispordis, mille tähtsaim osa on jää. Sellel libisedes kühveldavad lätlased oma kaukasse olümpiamedaleid. Samuti on just jääareenid need, kus Läti spordisõbrad Pyeongchangis ühel alal oma imelapsele kaasa elavad ning teisel, omade puudumise tõttu kahetsusnoot hinges, tippmatše jälgivad.

Taliolümpiamängud on Eestile ja Lätile diametraalselt erinevad võistlused. Kui meil on fookuses eelkõige murdmaa- ja laskesuusatamine, samuti kahevõistlus, suusahüpped ja mäesuusatamine, siis Läti pöörab pilgu renni (skeleton, bobisõit, kelgutamine), jäähalli (iluuisutamine ja jäähoki) ning kiiruisuareeni poole.

«Meie olümpialootus number üks on skeletonisõitja Martins Dukurs, kes naasnud kahelt järjestikuselt olümpialt hõbemedaliga (üks neist peaks vahetuma kulla vastu, loe kõrvallugu – toim). Ta on maailma kõigi aegade parim skeletonisõitja ja loodame, et ta võidab lõpuks ometi kuldmedali,» sõnab Postimehele lõunanaabrite talispordiskeenet tutvustanud uudisteportaali tvnet.lv sporditoimetaja Raimonds Ozolins.

Esimest korda pärast 1998. aastat ei kvalifitseerunud Läti meeskond jäähoki olümpiaturniirile.

Martins Dukurs – kõigi aegade parim

Kui kaheksa hooaega järjest meeste skeletoni MK-sarja võitnud Dukurs täidab enda ja Läti rahva unistuse, keerab ta tuksi peoperemeeste tuju, sest just meeste skeleton on taliolümpiamänge võõrustavale Lõuna-Koreale üks peamisi kuldmedalilootusi – käimasoleval hooajal on Yun Sung-bin võitnud kuuest MK-etapist neli. Lisaks annab kodurada rennialadel sportlasele eelise, mis muudab ülejäänud kahel MK-etapil esikoha saavutanud Dukursil kuldmedali võitmise kindlasti raskemaks.

Martins Dukurs võitis detsembris karjääri 50. MK-etapi:

Aga kogemused on jällegi lätlase poolel: Dukursil on ette näidata 50 võitu MK-etappidelt, viis MM- ja üheksa EM-tiitlit, mis teevad temast Lätis staari. Tõsi, mitte kõige suurema, sest medalitest üksi ei piisa, kui vastas on näiteks NBAs tegusid tegev Kristaps Porzingis, kelle iga Instagrami-postitus konverteeritakse Läti uudisteportaalides momentaanselt kümneteks tuhandeteks klikkideks, või poksija Mairis Briedis, kes võitleb 27. jaanuaril Riias WBC ja WBO poolraskekaalu MM-tiitlite nimel.

«Dukurs pole superstaar, aga kõik teavad teda. Tema hüüdnimi on Superman. Aga korvpall on ju maailmas palju populaarsem kui skeleton. Näiteks Saksamaa ja USA bobisõitjad kuuluvad maailma parimate sekka, aga pole kodumaal kuigi tuntud, sest tegu lihtsalt pole ülearu populaarse spordialaga,» selgitab Ozolins.

Skeletonis on lätlastel teinegi medalilootus – Martinsi kaks aastat vanem vend Tomass, kes teenis aastatel 2012–2016 MK-sarjas kokkuvõttes alati teise või kolmanda koha. Aga medaleid võivad tuua teisedki rennialad.

Maailma kõigi aegade edukaim skeletonisõitja Martins Dukurs. | FOTO: Kerstin Joensson/AP

Bobisõidus stardivad Oskars Melbardsi ja Oskars Kibermanise juhitud kelgud nii kahe- kui ka neljabobi arvestuses. Mõlemad mehed on tänavu jõudnud MK-sarjas korra poodiumile ja olnud paar korda neljandad. Kelgutamiseski on kahekelguvennad Juris ja Andris Šics tänavu jõudnud MK-poodiumile vaid korra, ent ülearu ärevad Lätis ei olda.

«Nii bobimehed kui ka Šicsid on kogenud sportlased, kes ütlesid juba hooaja eel, et MK-sarjas kavatsetakse olümpiamänge silmas pidades paari asjaga eksperimenteerida. Erinevalt tippriikide, nagu Saksamaa, Kanada ja USA sportlastest puudub Lätis sisekonkurents ehk mehed pole pidanud võitlema olümpiakohtade nimel, vaid teadsid juba enne hooaega, et sõidavad Pyeongchangi,» lausub Ozolins.