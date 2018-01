Põhjus on proosaline: sõlmitakse aina vähem abielusid, mida saaks lahutada. Vabaabielu on tunduvalt rohkem levinud ja kui vabaabielu laguneb, võivad sama kibedad olla küll pisarad ja kurbus, aga riigi registritesse ei jää sellest mingit märget.

Kolmapäeval kaitses Rootalu oma Tartu Ülikoolis tehtud doktoritöö, mis on üks vähestest põhjalikest uurimustest abielulahutustest Eestis üle paljude aastate.

«Ära abiellu noorelt!» ütles Kadri Rootalu oma doktoritöö kaitsmisdiskussiooni lõpus, kui tal paluti pakkuda noortele nõuandeid, kuidas elada nii, et poleks vaja abielu lahutada. 18–19-aastaselt abiellunute lahutusrisk on kõrgeim.

Väga noorelt abiellunud kipuvad ajapikku lahku minema. Põhjuseid on mitu: nad ei tunne teineteist enne abiellumist piisavalt, liiati inimesed muutuvad elu jooksul, väga varakult abiellunud pole takkatippu veel selgusele jõudnud, mida nad elult tahavad ja kelleks üldse saama peaks.

Neil, kes abielluvad mõnevõrra hiljem, on lahutuse risk väiksem.

Veel kümmekonna aasta eest oli Eesti üks neist Euroopa riikidest, kus lahutati kõige rohkem abielusid. Nüüd on see küll muutunud, aga traditsioonilise abielu jaoks häid uudiseid pole. Inimesed elavad koos vabalt, lähevad laiali, tulevad uuesti kokku, sõrmused, pruudipärjad ja pulmarongid jäävad olemata. See sunnib ka lahutuste teemal uurimistöid tegevaid sotsiolooge sihikut ümber seadma.

Üks on kindel: kui abielu on ametlik ja sellest on sündinud lapsed, on lahutuse risk väiksem. Kõrgharidus, eriti mehe kõrgharidus, on samuti mõõdukas garantii, et abielu jääb püsima.

Vanemate lahutus avaldab enam mõju tütardele. Lapseeas vanemate lahutuse läbi elanud lapsed lasevad end sellest sündmusest mõjutada lähituleviku eluplaane tehes, aga Rootalu uuring ei leidnud, et vanemate lahutus oleks mõjutanud laste hilisemat elukäiku.

Poisid, kellel on rohkem õdesid-vendi, kavatsevad varem isaks saada. Samuti on paljulapseliste perede lastel plaan varem vanematekodust välja kolida ja iseseisvat elu alustada.

Rootalu sattus lahutuste teemat uurima selle sajandi algul. Talle tundus see algul veidi igav, aga kui ta hakkas mõtlema, mis võib mida põhjustada, siis tundis ta, et see võib olla kõige põnevam teema üldse.

«Kui teoreetiliselt mõelda, siis võib põhjus, miks asjad lähevad nii, olla ühes, aga ka täiesti teises asjas,» ütles Rootalu.

Teda huvitas, kas vanemate lahutus annab lastele ette mustri, mida mööda nad oma eluteel jõuavad olukorda, kus ka nende abielu puruneb.

2009. aastal küsitles ta toona 15-aastaseid (sündinud juba vabas Eestis) lapsi ja nende emasid.

Ta tahtis kontrollida, kas hoiak – vanemad ei tohi lahutada, sest muidu võtavad lapsed sellest eeskuju ja ka nende tulevane abielu ei püsi – peab paika.

«Minu tulemuste järgi see ei päde. Kui vanemad on lahutatud, siis võivad lapsed suhtuda lahutusesse tolerantsemalt, aga ei pruugi,» ütles Rootalu.