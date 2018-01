Suur ülevaade: millise operaatori netipakett sobib sulle kõige paremini?

Internetist on saanud paljudele eestlastele lahutamatu igapäevaosa, mis ühendab neid sõprade, tuttavate ja välismaailmaga. Internetiühenduse pakkujaid on Eestis aga mitmeid ning endale või perele sobiva paketi valimine võib võhikule osutuda keeruliseks.

Valiku lihtsustamiseks ja läbipaistvamaks muutmiseks koostasime eri operaatorite pakettidest tabeli, kus on kirjas hinnad ja pakettide erisused. Näiteks kas tegu on kaabelühendusega, valguskaabliga, 4G ühendusega või hoopis traadita virtuaalfiiberühendusega. Tabel on artikli lõpus.

Tehnilise järelevalve ameti side- ja meediateenuste osakonnajuhataja Oliver Gailan ütleb, et paketti valides peab igaüks hinna ja oma vajaduste põhiselt mõtlema ning tavakasutajatel pole tõesti mõtet kiirusega 500 Mbit/s ühenduse poole vaadata.

«Kes lihtsalt lehte loeb ja sotsiaalmeediasse postitab, see saab ka väiksemate megabittidega hakkama,» ütleb Gailan. Kui on soov nautida kõrglahutusega videoid üle interneti kas Youtube’ist või mõnelt muult saidilt, siis võiks Gailani sõnul 15+ Mbit/s ühenduse valida. «Või 30 (mbit/s toim), see rahuldab tavakasutaja ära,» ütleb juhataja.

Üleslaadimise kiirus tavakasutajale nii oluline pole. Gailan selgitab, et sellele tuleks tähelepanu pöörata, kui on tõsisem huvi oma pilte, videoid või sisu üles laadida, sest siis on see protsess kiirem.

Suuremat tähelepanu tasuks pöörata liitumislepingule. «Mõnikord on vaja seadmeid, et internetiühendust koju saada. Võiks uurida, kas ruuter või modem on liitudes hinna sees,» ütleb mees. Vahel võivad seadmed olla tasuta, kuid siis võib kaasneda tingimus, et klient peab olema kaks aastat lepinguline või on seadmed renditavad ning tuleb nende eest iga kuu maksta, informeerib side- ja meediateenuste osakonnajuhataja.

Suurel perel võiks Gailani sõnul internetiühendus mõnekümne megabiti kanti jääda. «See peaks rahuldama tavalise lastega pereinimese vajadusi, kelle lapsed tahavad võib-olla multikaid vaadata Youtube’is või mänge mängida.»

Tehnilise järelevalve ameti ametniku sõnul on kõige tulevikukindlam ühenduse tüüp valguskaabel. Selle kasuks tasuks otsustada, kui see on majanduslikult mõistlik ja asukohas saadaval. Seejärel tulevad vaskkaablid nagu koaksiaalkaablid.

«Optika on tulevikuks kõige kindlam valik, kus kiirustel ülemist piiri hetkel pole,» ütleb Gailan. Ühtlasi on kaabel alati kindlam ühendus, kui kõiksugused traadita lahendused, aga paljudesse kohtadesse kaabel praegu ei jõua. «Sellel puhul aitab traadita ühendus või traadita ühendus läbi mobiilsidevõrgu ehk 4G,» vastab Gailan. Mees soovitab, et enne kindla paketi valimist tasub asukohas proovida ja katsetada erinevaid 4G teenusepakkujaid, et leida enda asukohta sobivaim.

Seega tasuks kõigepealt mõelda enda asukohale ja uurida eri operaatoritelt interneti ühenduse võimaluste kohta. Kui valikus on kaabel või valguskaabel, siis tasuks nende kasuks otsustada. Juhul kui kaabelühendust pole, tuleks valida oma asukohas kõige paremini funktsioneeriv traadita ühendus. Selle kohta oskavad infot jagada teenusepakkujad. Kiiruse asjus peab klient ise otsustama, mis tema vajaduste ja harjumustega kõige paremini sobib.