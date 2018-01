Tammjärv leidis tasakaalu kooli ja spordi vahel

Sel hooajal on Eesti suusatajate tulemused olnud igati korralikud. Tammjärv kindlustas endale koos Raido Ränkeli ja Marko Kilbiga juba üsna varakult olümpiakoha ning praeguseks on karjääri lõpetamise mõtted peast pühitud.

«Vahepeal võib tunduda, et eestlased räägivad sellest 30. kohast väga palju. Tegelikult suusamaailmas see ongi asi, mille poole püüeldakse. Ka teistes riikides on see mingi kvaliteedi märk,» tõdes ta.

Loomult on Tammjärv rahulik inimene. Ta võtab oma mõtete väljaütlemiseks aega ega lahmi niisama. Muidugi on ka tema mõnikord endast välja läinud, kuigi viimane selline kord talle meelde ei tule. Aga üks asi teda mõne inimese juures häirib.

«Mulle meeldib end teise inimese kingadesse panna ja teda mõista. Isegi siis, kui tema tõekspidamised lähevad minu omadele risti vastu. Olukorrad, kus inimesed on paindumatud ega suuda teisi mõista, mulle ei meeldi,» ütles Tammjärv.

Kuid kuidas mõistab eestlane praegu suusamaailmas Venemaa ümber toimuvat? «Ma ei mõtle sellele, aga ma jälgin toimuvat,» ütles Tammjärv. Oma pead ta Venemaa dopinguskandaali tõttu ei vaeva, kuid aeg-ajalt tuleb sellest konkurentide ja meeskonnakaaslastega juttu.

«Me ei lange filosoofilistesse vestlustesse, aga me räägime numbrite keeles. Neid diskvalifitseerituid ja vahelejäänuid on nii palju, et need on lihtsalt faktid, mis käivad vestlustest läbi,» avaldas ta jutuajamiste sisu.

Kuigi Rahvusvaheline Olümpiakomitee lubab venelased Pyeongchangi olümpial starti, ei võistle nad oma rahvuskoondise värvides ega Venemaa lipu all. Tammjärve sõnul on see tegelikult üpriski karm karistus.

Ma küll väga hästi sinna sisse ei näe, aga vene hing on rodina! Nad on riigi ja rahva eest väljas.

«See otsus kindlasti vähendab selle võimaliku võidu väärtust. Eriti kui need võistlusvormid tehakse neile tõesti ilmetud. See on midagi muud kui rahvusvärvides võistlemine,» avas Tammjärv oma seisukoha.

Tammjärve sõnul on dopinguskandaalid venelaste renomeed paratamatult mustanud ning määratud karistused on õiglased. Tema asi on aga keskenduda enda sooritusele ja teha Pyeongchangis elu parim tiitlivõistlus.

«Mõõdetavat eesmärki ma endale veel seadnud ei ole, aga eesmärk on sõita välja parim koht tiitlivõistlustel. Muu oleks pettumus,» ütles ta.

Täna alanud Eesti meistrivõistlustel Tammjärv ei suusata, sest elab sel nädalavahetusel üle ainulaadset kannatamist, sooritades esimese semestri lõpueksameid.

Kohalik koor jahib Tammjärve lauluhäält Tartust pärit Karel Tammjärv (28) õppis põhikoolis üheksa aastat Tartu Karlova gümnaasiumi muusikaklassis. Kui Pyeongchangi olümpiamängud on talle sportlasena kolmandad, siis korra on ta käinud Austrias olümpial ka Tartu poistekooriga. Karel Tammjärv KRISTJAN TEEDEMA/Eesti meedia / Scanpix Baltics Suure osa oma elust laulnud Tammjärve viimane avalik etteaste toimus seitse aastat tagasi, kui ta astus üles juunioride MMi promoüritusel bändiga Tammjärv & Sõbrad. «Toonane suusaliidu spordidirektor Raul Olle oli kuulnud, et olen karaoket laulnud ning kutsus mind esinema,» meenutas Tammjärv. Kuu ajaga õppis Tammjärv oma bändiga selgeks kaks U2 lugu ning esines Solarise keskuses korraldatud üritusel. See esinemine on praeguseks jäänud ka tema viimaseks, kuid Otepääl elava suusasportlase bassi jahib ka kodukoha koor. «Otepää koori juht, Algo Kärbi ämm, on öelnud, et mul on hea tämber ja ma võiks minna laulma. Ma pole veel proovinud,» avaldas Tammjärv. Küll aga võtab Tammjärv vahepeal viisijupi üles üksi olles ning hoiab enda üheksa aastat treenitud häält soojas. «Kui on väga hea lugu, mille sõnu ma peast tean, siis võin isegi autos enda hääle ära karjuda. Aga seda juhtub väga harva.» Muusika mõttes Tammjärvel lemmikuid ei ole. Ta kuulab seda, mida parasjagu käiv raadiojaam pakub või mida sõbrad sotsiaalmeedias soovitavad. «Ma olen kõigesööja. Minult ei saa relva ähvardusel ka vastust, mis on minu lemmikraamat, -film või -laul.»

KAREL TAMMJÄRV (28) 2010. aasta Vancouveri OMi suusavahetusega sõidus 46., 15 km vabatehnikas 67. koht. 2014. aasta Sotši OMi 50 km vabatehnikas 49. koht, 15 km klassikas 51. koht, teatesõidus 10. koht. Maailmameistrivõistluste suusavahetusega sõidus 36. koht (2017), vabatehnikasprindis 58. koht (2017), 50 km klassikas 39. koht (2013), 15 km klassikas 26. koht (2011), teatesõidus 10. koht (2011). Tour de Ski 24. koht (2018).

