Monsieur Dakari viimane meistriklass?

Legendaarne Dakari ralli sai alguse aastal 1979. Stephane Peterhansel on veel 14 aastat vanem. Kui 1988 omavahel tuttavaks saadi, sai alguse sümbioos, millesarnast on maailma spordiajaloos võimatu leida. Peterhansel osaleb tänavu karjääri 29. Dakaril ja liigub 14. võidu poole. Ent karikakuhilatest uhkemgi on mehe katkestamiste arv – kõrbedüünides kihutades, mil ka kõige väiksem eksimus võib lõppeda surmaga, on prantslane vaid neljal korral jäänud rajale ja pole näinud finišipoodiumi.

Võrdluseks, Sebastien Loeb, kes võitis üheksal korral autoralli MM-sarja ning suudab jumalikult taltsutada kõiki teisigi neljarattalisi masinaid, on katkestanud 33 protsendil võistlustel. Tänavune kolmas võistlus jäi katki, kuna kaardilugeja Daniel Elena ei suutnud pärast avariid viiendal kiiruskatsel võistlust jätkata. «Hetkel ei plaani ma tagasi tulla,» mõtleb Loeb oma Dakaridele nüüd joone alla tõmmata.

Nooruses meisterrulataja

Erinevalt meeskonna- ja rahvuskaaslasest tuleb Peterhansel alati tagasi. Prantslane on pärast oma esimest võistlust jäänud eemale vaid ühest Dakarist. Sedagi mitte vabast tahtest – 1994. aastal otsustas Peterhanseli Yamaha meeskond ebasobivate reeglite tõttu võistlust boikoteerida ning viimased kolm rallit võitnud sportlane sunniti kõrvaltvaatajaks.

Toona kihutas Peterhansel veel mootorratastel. Sportlaskarjääri algul eelistas ta võistelda neljal rattal – tegu on kunagise Prantsusmaa meistriga rulasõidus –, aga 15-aastaselt istutas isa ta endurotsiklile. Sealjuures esimene armastus ei kadunud mehel kuhugi – oma teise enduro MM-tiitli võitis Peterhansel 2001. aastal, kui oli Dakaril kolinud juba autosse.

Otsuse vahetada tsikkel auto vastu tegi Peterhansel aastal 1998, kui oli teel oma karjääri kuuenda Dakari võidu poole. Esikoht tuli läbi põrguvalu teinud vigastatud randme ning kõrbehunt otsustas, et enam ta midagi sellist kogeda ei taha.

Uus sõiduvahend, aga sama võistlus ja kogemused ei jooksnud Peterhanselil mööda külge maha. Esimene võistlus autode seas lõppes seitsmenda kohaga, aasta hiljem oli ta juba teine. Võit lasi end oodata kuus aastat, aga see avas tulvaväravad. Midagi ei muutnud ka ralli kolimine Aafrika kõrbetest Lõuna-Ameerika mägedesse: Mitsubishi, Mini ja viimased kaks aastat Peugeot – kõik on Peterhanseli juhtimisel saanud Dakari võitjatena triumfeerida.

Teekond on lõppemas

Tänavugi on konkurentidel raske Peterhanselile vastu saada. Eile oli Dakaril hingetõmbepäev – nii palju kui on merepinnast 3600 meetri kõrguses asuvas La Paziz üldse võimalik hõredat õhku hingata – ning täna murtakse 425-kilomeetrise Uyuni etapiga (millele lisandub 302 kilomeetrit ülesõite) tänavuse ralli selgroog. Peterhansel läheb oma Monsieur Dakari hüüdnimele kohaselt rajale esikohalt.

Pärast Loebi katkestamist on prantslase lähimaks jälitajaks saanud Peugeot' meeskonna kolmas liige Carlos Sainz. (Tiimi neljas piloot, viiekordne Dakari tšempion mootorratastel Cyril Despres oli küll korraks ralli liider, kuid purunenud vedrustus ja järgnenud karistus on kukutanud ta 41 tunniga (!) Peterhanseli selja taha.) Samuti varem Dakaril võidurõõmu maitsnud autoralli eksmaailmameister Sainz oli küll sõitjad La Pazi viinud etapi kiireim, kuid vahe tiimikaaslasega on siiski 27 minutit. Kui Peterhansel suudab hädadest hoiduda – ja kui keegi teab, kuidas seda teha, on see just vanameister –, on Sainzil keeruline, et mitte öelda võimatu vahet tagasi teha.

Tõenäoliselt saab Peterhansel 19. jaanuaril Cordobas kätte oma 14. Dakari ralli võitjatrofee. Ja kes teab, ehk ka viimase, sest ajahambale ei saa keegi vastu.

«Ma ei muutu nostalgiliseks, aga on teatav sentimentaalne tunne, et minu teekond on jõudmas lõpule,» ütles 52-aastane Peterhansel tänavuse ralli eel. «Olen Dakaril osalenud 30 aastat ja jätnud vahele vaid ühe… See pole naljanumber. See pole kunagi muutunud tüütavaks, sest mul on Dakaril olnud väga palju perekondi – erinevad meeskonnakaaslased, masinad, maastikud, rivaalid. Üldiselt ei ole Dakar nõnda kurnav kui motokrossi või autoralli MM-sari, mis kestab terve aasta. Igatahes, ma ei tea, kas ma pärast võistlust lõpetan, aga võidumotivatsiooni on mul jätkuvalt küllaga.»

Stephane Peterhanseli Dakarid Mootorrattal: 1988 18.

1989 4.

1990 katkestas

1991 1.

1992 1.

1993 1.

1995 1.

1996 katkestas

1997 1.

1998 1. Autol: 1999 7.

2000 2.

2001 12.

2002 katkestas

2003 3.

2004 1.

2005 1.

2006 4.

2007 1.

2009 katkestas

2010 4.

2011 4.

2012 1.

2013 1.

2014 2.

2015 11.

2016 1.

2017 1.

