Siunavad hinnangud autorendifirmale

Kasutajanimi: OneAdvisedTraveller

Genf, Šveits

12. jaanuar 2014

Viimasel korral, kui olime El Calafate linnas – see oli 2013. aasta mais –, otsustasime rentida auto just sellest kohast.

Hoolimata nõuannetest, mis soovitavad kohalikke firmasid vältida, otsustasime neile siiski võimaluse anda. Saatsime meili kõigile firmadele veebilehel interpatagonia.com ja panime kirja oma vajadused (üks väike auto üheks nädalaks). Saime erinevaid hinnapakkumisi vahemikus 500–900 USA dollarit.

Valisime välja ettevõtte ON Rent A Car, sest nad pakkusid head hinda, head autot (nad isegi ütlesid ette auto mudeli, Volkswagen Golf), nad kinnitasid oma veebilehel, et neil on igal aastal uued autod, et auto saab kätte lennujaamast ja selle saab hiljem sinna ka jätta, ja et Tšiilis sõitmise luba on hinna sees. Nad vastasid alati kiiresti meilile ja nendega oli hea ka telefoni teel kontakteeruda (räägin samuti hispaania keelt).

Kui saabusime, siis meid juba oodati lennujaamas, mis oli kena, aga sõitmiseks saime hoopis Fiat Palio, mis oli sõitnud üle 70 000 kilomeetri, millel olid kulunud rehvid ja mõranenud tuuleklaas. Olime üsna üllatunud, kuid nad ütlesid, et meil ei ole muud valikut, sest kõik teised sõidukid on juba välja renditud (kuigi me broneerisime oma auto kaks kuud ette ja maikuus on talve algus, mis tähendab, et see pole eriline kõrghooaeg). Avastasime hiljem, et nende firma hoovis seisis mitmeid paremaid autosid.

Kokkuvõttes oli see auto päris hea, olime õnnelikud, et mõra ei läinud suuremaks (olime lihtsalt õnnega koos, temperatuur ei langenud alla null kraadi), aga see, mis oli peaaegu vältimatu, lõpuks siiski juhtus: rehv läks tühjaks (suur osa teedest El Calafate, El Chalténi ja Torres del Paine ümber on teekatteta). Olime õnnelikud, et see juhtus vaid ühel korral, kuid selle rehviga läks nii halvasti, et seda ei saanud enam parandada. Kui naasime agentuuri, siis nad ütlesid, et peame selle eest maksma. Samuti pidime asjaajamisega ise toime tulema, nad saatsid meid El Calafates asuvasse YPF autoremonditöökotta. Ma ei tea, kas töökoja omanik ja firma omanik on lähedased sõbrad ja nad maksavad teineteisele sellistes olukordades, aga meilt küsiti 200 USA dollarit, et saada uus rehv (me poleks kunagi uskunud, et nii väikse auto rehv võiks nii kallis olla), kuid meil polnud valikut (teine autoremonditöökoda asus enam kui 300 kilomeetri kaugusel).

Hinna poolest on see rendifirma seega kallis ja kindlasti ka stressirohke.

Kasutajanimi: TibetanFox

London, Suurbritannia

25. märts 2015

Kahjuks oli ka meil ettevõttega ON Rent A Car väga halb kogemus ja soovitame tungivalt kasutada mõnda teist firmat. Hoolimata sellest, et broneerisime auto kolm kuud ette, maksime tagatisraha ja helistasime nädal enne El Calafatesse saabumist üle, siis ON Rent A Car väitis meie saabudes, et neil ei ole vaba autot, kuna eelmine rentnik polnud autot veel tagastanud. Omanik oli uskumatult ebaviisakas, ta ei vabandanud ega pakkunud välja alternatiivseid lahendusi.