Uskumatu vulgaarsus vaheldumisi lapsikusega

Sel nädalal Valges Majas senaatoritega peetud immigratsiooniarutelul ei hoidnud president Donald Trump end tagasi. «Miks peaks Ameerika lubama riiki sisserändajaid sellistest s..augumaadest nagu Haiti ja mõned Aafrika riigid, mitte aga viksist Norrast?!» kärgatas ta.

Puhkenud pahameeletormis meenutati otsemaid, et Trump ei valinud sõnu just mustanahaliste riikide kohta, rõhutades samas etniliselt valge Norra eeskujulikkust. (Norra oli tal ilmselt meeles, sest ta oli just sel nädalal kohtunud riigi peaministriga – N. R.) Seega: uus kinnitus, et rassismil on Trumpi maailmavaates selge koht.

Osale vaatlejatest tõi Trumpi seisukohavõtt meelde mulluse koosoleku Ovaalkabinetis, kus president võttis samuti sõna haitilaste Ühendriikidesse lubamise vastu, väites tookord, et neil kõigil on aids, ja nigeerlased ei läheks eales Ameerikast oma «hüttidesse» tagasi. Valge Maja on kategooriliselt eitanud, et president tol koosolekul midagi sellist ütles, nüüdset roppust aga ei saa enam kalevi alla lükata.

Eriline suhe nõrgenemas

Välispoliitilisi pauke on maailma liidrilt kõlanud viimastel päevadel teisigi. Näiteks ootamatu pihtimus neljapäeval Wall Street Journalile antud intervjuus, et tal on tekkinud Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga «ilmselt väga hea suhe», ehkki vastastikku on jätkatud teineteise solvangutega pildumist. «Mul on suhted inimestega. Ma arvan, et te oleksite üllatunud [kui neist teaksite],» lisas ta.

Täpsustavale küsimusele, kas ta on Kimiga ka isiklikult suhelnud, vastas Trump, et ei soovi seda kommenteerida, aga peab võimalikuks kommunistliku riigiga läbirääkimiste pidamist. Veel mõni kuu tagasi, oktoobris, nimetas ta oma välisministri Rex Tillersoni läbirääkimiste soovi Põhja-Koreaga üsna mõttetuks.

Halvustava tviidiga andis Trump uue löögi ka sõprusele Suurbritanniaga, kellega Ühendriikidel peaks olema – nagu Ühendkuningriigi peaminister Winston Churchill kunagi sõnastas – eriline suhe. President teatas neljapäeva õhtul, et ei kavatse sõita Londonisse uut USA saatkonnahoonet avama, sest see on Ameerikale halb värk (bad deal).

«Põhjus, miks ma tühistasin oma reisi Londonisse, on see, et ma ei fänna Obama administratsiooni, kes müüs võimalik et parima asukohaga ja parima suursaatkonna Londonis sentide eest (for peanuts), et ehitada uus [hoone] Londoni kõrvalises naabruskonnas 1,2 miljardi dollari eest. Halb värk. Soovisid, et ma lõikaksin linti – EI!» tviitis Trump.

Londonisse uue saatkonnahoone rajamisega kursis olevad Ühendriikide välisministeeriumi ametnikud märkisid, et riigipea ei paista selle projekti üksikasju teadvat, sest ettevalmistused uue esinduse rajamiseks algasid juba tema parteikaaslasest presidendi George W. Bushi, mitte Barack Obama ametiajal.

Säuts säutsu järel

Trumpi nüüd juba tahtmatus Londonit külastada, milleks kuninganna Elizabeth II ja peaminister Theresa May saatsid talle aasta eest kutse, on tekitamas teisigi diplomaatiliselt keerulisi olukordi. Prints Harry ei saa Barack ja Michelle Obamat, keda ta peab sõpradeks, ilmselt oma pulma kutsuda, sest see solvaks tõenäoliselt Trumpi, kes aga kangekaelselt Londoni visiiti edasi lükkab. Lõpliku otsuse, kuidas kuningliku pulma asi lahendada, peab nüüd langetama Downing Street, kes on seni püüdnud Trumpi kaitsta.