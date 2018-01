Paavo Järvi viib EV 100 peo Euroopa kontserdimajadesse

Paavo Järvi peab Eesti Festivaliorkestrit üheks oma kõige olulisemaks muusikaliseks väljundiks. «Ma näen, et Eesti Festivaliorkester on justkui meie muusikaekspordi start-up,» lausus Järvi, kes on orkestri muusikud kogu maailmast ise välja valinud. «Eesti Festivaliorkestri lipu all mängivad maailma tipud koos andekate Eesti interpreetidega, et luua koos midagi uut meie muusikamaastikul. Meil on au tutvustada eesti kultuuri, maad ja rahvast suurimates kontserdimajades.»

Turnee algab 16. jaanuaril, kui Eesti Festivaliorkester on esimest korda Tallinna publiku ees ja Estonia kontserdisaalis tuleb esiettekandele Eesti 100. sünnipäevale pühendatud Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia «Mythos».

Turnee jätkub 18. jaanuaril Brüsselis, kontsert antakse Zürichis, Kölnis, Berliinis, Viinis ja Luksemburgis. Suvel saab okestrit näha esinemas Pärnu muusikafestivalil.