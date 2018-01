Eesti inimesed tahavad elama õppida

Sellegipoolest ei mõista teadlane Villidot ega Vaikuseminuteid hukka, vaid kutsub üles vastutust võtma. Esiteks leiab Paaver, et kui inimesed abi saavad ja hulgakaupa koolitust soovivad, siis peab meetod mingil moel töötama.

Samas möönis ta, et koolitusäri saab üsna lühikese ajaga püsti panna – teaduslikku tõestust, pädevustunnistust või vastutust tagajärgede eest ei nõua keegi. Koolitajate vastutus on suur, eriti kui õpetust jagatakse lastele või psühholoogilist abi vajavatele inimestele. Meditsiinisüsteem näiteks oma meetodeid reklaamida ei tohi.

Paaveri sõnul on nii tavalise kui ka alternatiivravi toimel tervenemises ülisuur osa inimese usul. «Seega võib abi saada väga mitut liiki sekkumisest – millesse inimene usub,» selgitas Paaver.

Teadveloleku programmi läbiviimise olulisim algtingimus on tema hinnangul vähemalt aastapikkune igapäevane praktika enda peal. «Läbiviijad, kes ise pole piisavalt kaua praktiseerinud, ei pruugi neid oskusi piisavalt kehastada, samuti tagada kindlustunnet ja turvalist õhkkonda teistele. Lisaks on vajalik piisav kogemus ja teadmine vaimsetest häiretest ja võime märgata, sekkuda ja tundlikult läheneda probleemide riski ja tekkimise korral,» rääkis Paaver, kes peab teadveloleku arendamist väärtuslikuks enesearengumeetodiks. See ei pruugi aga kõigile sobida.

«Näiteks eeldab programmis osalemine, et inimene on suhteliselt stabiilne ja et tal pole tõsisemat kriisi ega rasket depressiooni,» osutas Marika Paaver. Inimene, kes hetkes olemist praktiseerima hakkab, peab endale teadvustama, et tema elu võib muutuda.

«Näiteks toob harjutamine vahel kaasa eemaldumise lääne elustiilile nii tavalistest harjumustest ennast alkoholi ja meelelahutuse abil tuimastada. Inimene võib mõista, et mõni tema suhetest ei ole talle tervislik. Inimesel võivad tekkida töös suuremad eetilised dilemmad, näiteks kui teda tema töökoht näiteks poliitikas eeldab musta valgeks rääkimist, panganduses liigkasuvõtmist või sõjaväes tapmise harjutamist,» rääkis kliiniline psühholoog.

Psühholoogias peetakse teadveloleku või ärksameelsuse (mindfulness) all silmas hetke kogemist hukkamõistuta – hetke teadvustamist. Inimesele on omane ülemõtlemine ja emotsionaalsus. Kui inimene oma emotsioone ei talu, üritab liigselt alla suruda, vältida või kui ta neid üldse ei teadvusta, siis võivad tekkida häired. Kui aga inimene omandab ärksameelse oleku ehk on täiesti kohal praeguses hetkes, kus ta kogeb oma mõtteid ja tundeid kui mööduvaid seisundeid, siis häired enam nii kergesti ei teki. Sellise meeleseisundi teaduslik uurimine sai alguse USA professori Jon Kabat-Zinni uuringutest 1980ndatel.

INTERVJUU

Kui «kohal» on Ingvar Villido?

Ingvar Villido Eero Vabamägi

Ingvar Villido õpetuste keskne sõnum on, et tuleb elada olevikus, teadvustades ja jättes kõrvale emotsioonid ja mõtted. Kui olevikus on mees, kes tuhandetele õpetussõnu jagab, ise?

-Mis teie peas praegu toimub? Kas te mõtlete, et huvitav, mis plaaniga Postimees mind intervjueerib?

Mitte midagi väga. Pigem püüan rääkida sellest, mida ma teen, et see jõuaks kohale. Aga see kujuneb kõik kohapeal.

-Muretsete, kas mina saan teist aru?

Ei tunne üldse muret.

-Kas te üldse kunagi muretsete?

Üliharva, kui on päris põhjus. Ma vaatan asju teistmoodi kui inimesed, kes mõtlevad ja kujutavad ette. Mina vaatan, kuidas midagi aset leiab. Minu jaoks on kõik lihtne, sest ma olen harjutanud end elama olevikus. Mingisugused meenutused minevikust ei häiri mind, sest ma saan väga hästi aru, et need ei ole praeguse tegevuse suhtes olulised. Ka tulevik ei häiri mind, sest see on ettekujutus, mitte tegelikkus. Ma olen man of the moment (hetkeinimene – toim).

-Miks on inimesed olevikuhetke otsima hakanud?

Ainus ajavorm, milles inimene elab, on olevik. Minevik on pärit mälust, mõistusest. Samuti nagu tulevik. Umbes 95 protsenti ajast elavad inimesed meenutustes või ettekujutustes. Nad ei ole olevikus. Aga fakt on see, et elu kulgeb vaid olevikus. Kui inimesed saalivad mineviku ja tuleviku vahel, ei saagi nad pihta olevikule, sest küsimused oleviku kohta kalduvad ikkagi minevikku või tulevikku. Arvamustesse. See ei anna olevikukogemust. Mõistus ei sobi oleviku kogemiseks, selleks sobib hoopis teadvus.

-Mis tunne on olevikus elada?

Korraks olla olevikus, kus minevik ja tulevik ei paina, on igaühele kättesaadav ja kogetav kui hea seisund. Aga inimesele, kes ei ole õppinud oma sisemaailmas toimuvat haldama, ei jää see tunne püsima, sest inimene on harjunud selle üle arutlema. Mõte kandub kohe minevikku või tulevikku ja inimene kaotab selle seisundi.

-Kui palju teie olete oma päevast olevikus?

Kogu aeg.

-Kui palju te mõtlete minevikule?

Minevik, mille üle me oma peas arutleme, on pärit mälust. Samuti ka ettekujutus. Mina kasutan seda kui vahendit, aga ma ei upu sellesse. Ma võtan mälust info ja kasutan seda, kui seda vaja on.

-Kuidas on võimalik plaane teha tulevikku rändamata?

Planeerimine on tänuväärne asi, aga kui sa oled ära planeerinud, siis jäta see rahule. Paljud ei ela planeerimises, vaid ettekujutustes. Nad kujutavad ette, mida neil ei ole või kuidas elu võiks olla. See ei ole planeerimine, vaid tekitab hoopis kannatusi, sest nad näevad ettekujutuste ja tegelikkuse erisust. Planeerimine tähendab asju reaalsusepõhiselt juhtida, elu korraldada.

-Tähendab, inimesed mõtlevad üle?

Viimastel aastatel on infovoog läinud nii tihedaks, et inimesed ei suuda keskenduda olulistele asjadele, vaid on osa kõigest, mille vastu neil vähegi huvi on. Aga mõistus töötab oma kiirusega, keegi ei saa mõelda kiiremini. Inimese enda arusaamine infost jääb toppama, sest infovoog on palju kiirem kui mõtlemise protsess. Tekib pinge. Inimene märkab tohutult palju asju ja igale märkamisele järgneb automaatselt reaktsioon, mis on emotsionaalne. Kui miski on tekitanud meeldiva reaktsiooni, hakkab inimene seda alateadlikult tahtma ja valima. Nii satutakse endale teadvustamata «tahan-tahan-tahan» ringi. Aga tahtmisi on nii palju, et sa ei suuda neid teoks teha. Järgneb meeletu rabelemine. Kes on arukam, suudab küll tahta, aga loobuda.

-Kõlab nagu elu sotsiaalmeedias, mis pakub pidevalt midagi uut. Mida me sealt siis tegelikult saame?

Huvi on asi, mis kütab inimese emotsionaalselt üles. Ta ise ehk ei märka seda, aga tunneb huvi. Huvi on seotud väga arhailise protsessiga jälgida ümbrust, ega sind keegi ei ründa. Kui inimene istub sotsiaalmeedias, siis tal on huvitav, kuigi see, mis ta sealt tegelikult saab, ei ole midagi väärtuslikku. Seal jookseb nagu mingi hea järjefilm, mille peab aeg-ajalt katkestama. Aga samal ajal mõeldakse sellest ikka edasi. Isegi tööd tehes inimene mõtleb sellele, mis toimub parasjagu sotsiaalmeedias.

-Kas see on põhjus, miks paljud ei suuda peaaegu üldse keskenduda?

Keskendumisvõime on drastiliselt langenud. Keskendumisharjutusi koolides ei tehta. Lapsed ei teagi, mis see on. Kui mina olin koolis ja ajasin pinginaabriga juttu, ütles õpetaja, et toogu ma tähelepanu siia. Me ei tea enam, mida tähendab «pane tähele!».

-Kuidas seda lastele õpetada, kui täiskasvanud on ise sama hädas?

Lapsed on nutikamad. Nad tabavad asju lennult, täiskasvanud on rikutumad. Neil on palju väljakujunenud mõtlemist ja arvamusi. Lapsed on avatumad ja saavad ülihästi aru, milles on uba.

-Miks teadus teie meetodeid ei toeta?

Teadus on sageli ajast maas. Teadus ei suuda nii kiiresti luua uusi meetodeid ja neid kooli viia. Teadus juhib haridust, meditsiini, majandust, aga ei jõua sageli protsessidele järele. Inimesed arenevad koos infoga niivõrd eest ära. Koolis on standardid, mida tuleb täita ja mille täitmist hinnatakse. Selle alusel otsustatakse, kas sa oled hea või halb. Samas väga paljud viielised ei saa üldse elus hakkama. Kuidas see siis nii on?

Teadvusest ei tea ka teadus mitte midagi. Tänapäeval on mõistus ja teadus A ja O, aga need on nähtused, mitte inimese enda osa. Teadvus on inimene ise. See on täiesti uus paradigma. Vana paradigma ütleb, et inimene on mõtlev ja tundev üksus.

-Kui te vaatate inimesi, kas teil on neist kahju?

Ei ole. Ma küll näen, kuidas nad elavad – et emotsioon on juhtiv jõud ka inimestel, kes arvavad, et nad ei ole emotsionaalsed, vaid ratsionaalsed. Kui mõtted ja emotsioonid kogu aeg muutuvad, millele siis toetuda? See on ju totaalne kindluse puudumine. Probleemid tulevad kiiresti tagasi, ei aita puhkusel käimine. Inimesed teadvustavad, et nad ei saa enam hakkama. Nad saavad aru, et midagi on valesti. Teadvus on haavamatu ja see annab sulle kaljukindluse.

Meie arusaamise võimet pärsivad üles kerkivad emotsioonid ja mõtted. Need ei ole vahendid, mille abil tööd hästi teha. Väga sageli mõjutavad emotsioonid ja mõistus inimese elu rohkem, kui peaks, dikteerides selle, mida sa teed. Selleks et teadvus tuleks esile, on vaja segavatest faktoritest vabaneda. Mina õpetan kõige elementaarsemat – et emotsioonidest on võimalik vabaneda. Ja vabaneda saab ka mõtetest, kui need pole asjakohased.

Lihtne nipp mõistusest rahu saada: kui sa mõtled, siis häälepaelad töötavad kaasa. Kui sa lõdvestad kurgu, siis mõtteid ei ole, aga sa oled endiselt olemas.

-Kas te vastandate end teadusele?

Teaduse meetodid on hüpotees, eksperiment, kontroll ja tulemus. Tänapäeva teadus tahab kõike mõõta. Mina kasutan samasuguseid uurimisviise, kõik meetodid, mida ma kasutan, on katseliselt kontrollitud sadu kordi ja ka kontrollitavad muudes tingimustes, ainult aparaatidega ei saa mõõta. Selles vallas ei ole võimalik midagi füüsiliselt mõõta. Tulemused näitavad, et minu meetodid töötavad. Ma seega ei vastandu teadusele – ehk olen sellest lihtsalt veidi ees.