Riik tõmbab abivahendite hüvitamist koomale

29. detsembril saatis sotsiaalministeerium välja pressiteate: «Abivahendite süsteem muutub uuel aastal lihtsamaks». Rõõmustava pealkirja taga peitub aga nukram reaalsus: rahapuudusel ei hüvitata paljusid abivahendeid veebruarist enam üldse.

Kui seni hüvitati abivajajatele 50 protsendi ulatuses masstoodangus olevaid kaela-, põlve- ja muid ortoose, siis nüüd tuleb need ise kinni maksta. Samuti ei hüvitata veebruarist enam tallatugesid, pedaaltrenažööre, songaplaastreid, lugemis- ja töövalgusteid ja raamatutugesid ja -hoidjaid. Ja nagu selliste asjadega ikka, peitub põhjus rahas.

Abivahendite eelarve küll suurenes aastaga 11,7 miljonilt ümmarguse 12 miljonini, kuid suurenenud on ka abivahendite saajate hulk. Kui mullu oli neid veidi üle 54 000, siis 2018. aastaks prognoosib riik umbes 3000 võrra rohkem. See panebki kulutusi kokku tõmbama.

«Et tagada abivahendite kättesaadavus eluks hädavajalikele abivahenditele kogu eelarveperioodi jooksul, peame tegema valikuid,» teatas sotsiaalkindlustusamet eelmise nädala algul oma koostööpartneritele. Valikute tegemine tähendab seda, et juba järgmisest kuust hüvitatakse vaid hädavajalikke abivahendeid, nagu on näiteks proteesid, kuuldeaparaadid ja ratastoolid.

Meditsiinilised abivahendid, mis ei takista inimeste toimetulekut ega tekita täiendavaid tervisekahjustusi või mis on toodetud masstoodanguna, tuleb ise täies ulatuses kinni maksta. «Eesmärk on vältida olukorda, kus aasta lõpul ei saa inimene liikuda, sest ratastooli jaoks pole eelarves raha,» selgitas amet koostööpartneritele.

Eesti ühe suurema abivahendikeskuse Invaru juhatuse liige Lauri Leinuste ei tõtta riiki kohe kritiseerima. «Mina ei ole pädev hindama, kas need valikud on õiged. See on puhtalt riigi otsus,» ütles ta. Samas aga loodab ta, et see nii ei jää. «Ma loodan, et eelarvest leitakse see raha ja teenused taastatakse esimesel võimalusel.»

Peale paarikümne vahendi, mida alates veebruarist enam ei hüvitata, kärbitakse hüvitamist ka muul viisil. Kui varem kompenseeriti voodihaigetele lamatiste ennetamiseks ja raviks mõeldud naha pesemis- ja kaitsevahendid, siis aasta lõpus hüvitamiskorda täpsustati ja edaspidi hüvitatakse need vaid uriinipidamatusega inimestele. Need, keda nimetatud probleem ei vaeva, samu vahendeid soodustusega ei saa.

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärv selgitas, et hüvitis oligi algselt ette nähtud uriinipidamatuse all kannatavatele inimestele, kuid kuna tingimused polnud täpselt sõnastatud, said riigi soodustusega nahahooldustooteid osta vastava tõendiga tegelikult kõik. «Kuna abivahendite vajajate hulk suureneb igal aastal, siis tuleb vahendite sihtotstarbeline kasutus võimalikult hästi tagada,» ütles ta.

Rohtjärv rõhutas, et veebruarist on eelnimetatud abivahendite hüvitamine peatatud, mitte lõpetatud. Eelarvet jälgitakse ülima põhjalikkusega ja kui võimalus tekib, taastatakse hüvitised. Tulevikku vaadates on lahtisi otsi aga küll.

«Mina arvan, et kõige hullem aeg saabub siis, kui ESFi (Euroopa Sotsiaalfond – H. M.) rahastus lõpeb,» ütles abivahendikeskus Silmalaegas üks eestvedajaid Janar Vaik. «Praegu rahastatakse ESFi toel tööealistele abivahendeid, kuid seda jagub kolmeks aastaks ja praegu on käigus juba teine aasta. Me ei tea, mis juhtub aastal 2020. Siis võivad tekkida tõsisemad probleemid,» lausus ta.