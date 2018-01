Vahur Kollom: Tartu sügav politiseeritus on väetis korruptsioonile

Kui juba kõrgemal tasemel ei soovita inimesi kaasata, võib linnarahvas kahelda heade soovide siiruses.

Esimene volikogu istung näitas väga selgelt koalitsiooni tahtmatust midagi muuta ja kinnitas, et teerullijuht oskab väga hästi oma tööd.

Eelmise linnavalitsuse ametiaega ilmestavad ajalooannaalides igavesti kolm korruptsioonikahtlustust pluss muud möödalaskmised linna juhtimisel.

Tulevikus samasuguste juhtumite vältimiseks on koalitsioonilepingus eraldi peatükk pealkirjaga «Läbipaistev ja aus linnajuhtimine». Isiklikult loodan, et kõik korruptsiooni ennetamist toetavad meetmed võetakse ka reaalselt kasutusele.

Seejuures ei tohiks ennetust ja märkamist õpetavad koolitused olla ainult teenistujatele, vaid linnavalitsusele tervikuna. Praktika on näidanud, et ka linna kõrgemate juhtide teadlikkus on olnud puudulik. Revisjonikomisjoni vastutuse suurendamisest ei ole mingit kasu, kui komisjonile ei anta suuremaid volitusi ning ülesannete täitmiseks spetsiaalset komisjonile alluvat siseaudiitorit ehk erapooletut ametnikku, kes suudab teha rahulikult ja erapooletult oma tööd.

Lihtsalt suurendada opositsiooni vastutust revisjonikomisjonis sisulisi muudatusi tegemata, ei ole mingisugune lahendus.

Võin juba ennustada, et Tartus jätkub vana tava ja linnaasutuste nõukogudes asuvad ametisse väga paljud linnavolikogu liikmed.

Kõige tabavamalt on andnud sellele tegevusele hinnangu Toomas Plaado 2011. aastal sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis valminud magistritöös «Kohaliku omavalitsuse äriühingu politiseerumine kui korruptsioonirisk».

Selles on toodud ekspertide arvamus, et poliitilise kontrolli esmane eesmärk ei ole äriühingu efektiivne majandamine avalikes huvides, vaid erakonna huvide realiseerimine. Peamine eesmärk on kindla grupi isikute huvide kaitsmine, mille tulemusel soovitakse kindlustada erakonna/valimisliidu ja selle liikmete võimupositsiooni, kasutades selleks avalikke vahendeid.

Sedasi võetakse vastu populaarseid otsuseid, et saavutada valimistel elanike toetus, ja kasutatakse äriühingut erakonna kulude optimeerimisel ning erakonna huvides tegutsevatele isikutele kasu saamisel. Kuid need otsused ei taga äriühingu parimat majandamist.

Magistritöö kokkuvõttes arvas Toomas Plaado nii: «Äriühingute nõukogu kohad on tasustatavad. Kui valitsuse poolt toimub volikogu liikmete määramine äriühingute nõukogudesse ja juhatusse tasustamisvahendina vastutasuna lojaalsuskohustuse täitmise eest koalitsioonile, tekitab see sõltuvussuhte. Sõltuvussuhe annab võimaluse mõjutada volikogu liikmeid nende ametialases tegevuses käituma vastuolus avalike huvidega. Volikogu liikmete kuulumine kohaliku omavalitsuse äriühingute nõukogudesse annab võimaluse nii äriühingu kui ka volikogu tegevuse kontrollimiseks.»

Koalitsioonileppes lubati, et analüüsitakse linna osalusega ühingute tegutsemisvormi ja juhtimis­­struktuure. Kui koalitsioon tõesti soovib midagi reaalselt muuta, siis korruptsiooniriskide vähendamiseks jääb ainult analüüsist väheks.

Ei ole normaalne, et volikogu liikmed esindavad linnavalitsuse huve allasutustes ja samal ajal peab volikogu liige sisuliselt aru andma linnavalitsusele. Kui tuleb täita mitme võimuharu funktsioone, võib see kaasa tuua eetilisi ja huvide konflikte täidetavate rollide vahel ning sellest tulenevalt ka isikliku ja avaliku huvi vahel.

Kohaliku linna- või vallavalitsuse ja volikogu liikmete ametid on Eestis ühitamatud, nii kindlustatakse ametikohtade ülesannete täitmise sõltumatust. Tartu on üks politiseeritumaid linnu Eestis ja sellest tulenevat korruptsiooniriski ei tohi alahinnata.