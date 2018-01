Raimu Hanson: linnakirjanik juhib lapsi raamatute juurde

Linnakirjanik saab aasta lõpuni iga kuu 940 eurot kuus, aga kuskil kabinetis kellast kellani ta istuma ei pea. Seetõttu ei saa ta palka, vaid stipendiumi, mida annab välja Tartu linn koostöös Tartu kultuurkapitaliga. Statuudi kohaselt võib seda saada kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegeleja, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

Ei ole küll teada, kes olid teised linnakirjanikuks pürgijad, sest asja otsustanud komisjon keeldub nende nimede avalikustamisest, viidates statuudile, kuid Mika Keränen on hea valik. Sellest hoolimata, et ta on lastekirjanik ja välismaalane. Või õigemini – seda enam hea valik, et ta on lastekirjanik ja välismaalane.

«Mul on väga hea meel ja ma olen väga uhke selle üle, et žürii valis linnakirjanikuks välismaalase,» ütles ta raekojas. «Olgem ausad, ma olen ikkagi sisserändaja. Kui ma tulin omal ajal Tartusse, olin täiesti umbkeelne.»

Ometigi võtsid tartlased soomlasest tudengi aastal 1993 hästi vastu. Selleks et Tartu tõepoolest saaks tuntud kultuurilinnaks maailmas, on Mika Keräneni arvates vaja niisugust avatud suhtumist ka praegusel ajal. Kuigi paljudel on välismaalaste kohta küllap teistsugune arvamus, julgeb linnakirjanik ütelda seda, mida mõtleb. Mulle see meeldib.

Mika Keräneni tegevuskava üks nurgakivisid on suhtlemine lugejatega. Ja et ta on lastekirjanik, kellel on käsil Supilinna laste salaseltsi Ramps kümnenda juhtumi raamatuks vormistamine, on ta seadnud endale ülesande kohtuda lugejatega kõikides Tartu koolides. See on vajalik, et lapsi nutiseadmetest eemale meelitada ja paberile trükitud lugude juurde juhtida. Mulle see meeldib.

Mika Keränen kui hea jutu ja laheda olemisega mees pakub huvi vanemailegi lugejaile. Nii näiteks ootavad teda neljapäeval kohtuma pensionärid Kodukotuses.

Kirjanduslik tegevus viib teda varsti ka Soome ja mõne aja pärast raamatumessile Londonisse. Kui paljud ingliskeelsed kirjastajad Tartus kuritegevusega võitlevate laste ehk salaseltsi Ramps seiklusi soovivad avaldada, selgub messi aegu, aga vähemalt Tartust kui huvitavast linnast kuulevad nad Mika Keräneni käest küll.