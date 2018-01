Spikker Simsonile: mida Eesti ühistransport tegelikult vajab

Võimalusi, kuidas Eestis asju paremini teha, on õnneks mitu. Kui eesmärk on mõningate ühiskonnagruppide kulude vähendamine, tuleks neid Lutsu väitel toetada näiteks igakuise toimetuleku- või transporditoetusega. Nii jääks ära ka nende tuhandete maainimeste diskrimineerimine, kes sõidavad tööle hoopis rongiga.

Luts leiab, et pileti hinna asemel tuleks reformida süsteemi. «Bussipileti hind ei ole Eesti ühistranspordi peamine probleem. On palju teisi teemasid, mis neid lisamiljoneid vajaks,» analüüsis ta.

Trikk on selles, et ka innovatsioon vajab raha. Luts pakub, et esmajärjekorras tuleks Eestis välja töötada nõudmispõhise transpordi teenus, millega Põhjamaad ja Kesk-Euroopa tegelevad juba aastakümneid.

Nõudebussil on küll orienteeruv sõiduplaan, kuid see, kas või millist marsruuti pidi ühissõiduk liigub, sõltub nõudlusest.

Mis selle tagajärjed oleks, uurisid oma teadustöödes ka artikli alguses mainitud Saar ja Reinart. Saar tuvastas mõnel Põlvamaa liinil sama mudelit testides, et nõudeliine kasutades väheneks kulu keskmiselt 39 protsenti – seda ära jäävate tühisõitude arvelt. Saar juhib nüüd ise Kagu Ühistranspordikeskust (Võrumaa ja Põlvamaa omavalitsuste maakondadeülene MTÜ – toim), mis rakendab osaliselt nõudeliine, säästes raha.

Reinart vaatles Soomes Nurmijärvis, Rootsis Märstas ja Norras Hedmarki maakonnas kasutatavaid nõudeliine ja leidis, et sama mudelit saaks osalt kasutada Pärnumaal. Erinevalt suurest bussist pääseks väikebuss või auto inimeste kodudele ligi. Vedu inimese kohta on küll kallim, aga iga sõit läheb asja ette. Miinus on, et DRT-transport vajab toetavat süsteemi: sõidusoovide vastuvõtjat ja marsruudi koostajat. Võib arvata, et tasuta ühistranspordi kogukulu kõrval on see aga köömes.

Eesti on innovatiivsete lahenduste osas alles lapsekingades. Hiljuti ehitas Läänemaa nullist üles täiesti uue liinivõrgu, sest vana oli lootusetult aegunud. Uues võrgus on Nõva liinigrupp, mis jäi täiesti nõudepõhiseks ja seda hakatakse teenindama üheksakohalise sõiduautoga. See on Eesti esimene selline liin.

Luts ütleb, et tema astuks nõudeliinidest koguni sammu edasi. Ta pakub, et rongi, maakonnabusside ja kaugbussiliikluse graafikud tuleks süsteemselt ühildada. Kui kaaluda peamistel suundadel üleriigilise taktsõiduplaani elluviimist bussi- ja rongiliikluses, siis tähendaks see, et ühistransport liigub iga tund täpselt samal minutil. See looks regulaarsed ümberistumisvõimalused ja võiks tõepoolest pakkuda konkurentsi autole.

«Viimane on küll väga ambitsioonikas plaan, vajades osaliselt ka graafikute tihendamist, kuid näiteks terve Šveitsi riik toimib nii,» selgitas Luts. Kui uskuda Austria ja Saksamaa kogemust, tõuseks ühistranspordi atraktiivsus sel moel oluliselt.