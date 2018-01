Kalev toodi kohtunike abiga maa peale tagasi

Sarnaselt oktoobri alguses peetud hooaja avamänguga, kui Krasnodar teenis Tallinnas 26-punktilise võidu, juhtis ka eile Kalev kohtumist suure osa avaveerandist. Seekord jagus võrdset mängu selgelt kauemgi, kuni avapoolaja lõpuni, kui võõrustajad äkitselt kümnepunktilisse eduseisu pääsesid.

Mängu tõi paraku murrangu paljuski Läti-Valgevene-Poola kohtuniketrio, kes teisel veerandajal väga selgelt Venemaa suurklubi kasuks vilistas. Krasnodar teenis 42 vabaviset Kalevi 12 vastu, ent veelgi ilmekamaks tõestuseks kehvast kohtuniketööst oli Erik Keeduse kaks kaheldavat ebasportlikku viga ja mängust eemaldamine. Olulisim mänguline faktor, mis duelli saatuse määras, oli aga kahtlemata Krasnodari halastamatu kaitsemäng – praegu peetakse neid selles vallas üheks Euroopa tugevamaks, kui mitte tugevaimaks meeskonnaks. Mängida 40 minutit agressiivse ülevälja kaitse vastu on osutunud ületamatuks ülesandeks isegi Moskva CSKA-le, kes nädal tagasi Krasnodarile 11 punktiga kaotas.

Olulisim mänguline faktor, mis duelli saatuse määras, oli kahtlemata Krasnodari halastamatu kaitsemäng – neid peetakse ses vallas üheks Euroopa tugevamaks meeskonnaks.

Kalevi peatreener Donaldas Kairys võttis kaitses sarnase riski nagu eelmisel pühapäeval Moskva oblasti Himki vastu. See tähendas, et lihtsaid korve lähidistantsilt vastastel visata ei lastud –mehed abistasid üksteist ja tõmbasid korvi all kokku –, ent see pakkus Krasondarile häid võimalusi eemalt nõelata. Ja erinevalt Himkist tulid Lokomotiiv-Kubani mängijad sellega ka toime.

Kalevi rünnak ei kulgenud juba varem mainitud Krasnodari hea kaitse tõttu aga üldse. Statistiliselt kujunes Kalevi resultatiivseimaks mängijaks vigastuspausilt naasnud Isaiah Briscoe, ent need, kes mängu ka oma silmaga nägid, kogesid, et tegelikult oli meie esindusklubi tema väljakul viibimise ajal kahvatu (Briscoe väljakul olles viskas Kalev 31 punkti vähem kui Krasnodar!). Temaga ei leidnud meeskond hetkekski Himki vastu edu toonud voolavat ja sujuvat mängu.

Tänavusel hooajal 23 ametlikust mängust 22 võitnud Lokomotiiv kerkis vähemalt hetkeks Ühisliiga liidriks, Kalev paikneb 3 võidu ja 9 kaotusega 11. kohal. Kalevil on jaanuaris jäänud pidada veel vaid üks Ühisliiga mäng, kui sel laupäeval kohtutakse võõrsil lähikonkurendi Krasnojarski Jenisseiga.