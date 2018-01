Zidane’i tool kõigub Reali kriisis üha hoogsamalt

Aga just säärasesse seisu on Euroopa klubijalgpalli ajaloo edukaim meeskond ja valitsev esinumber end mänginud. Ja just nii Toni Kroos pärast üleeilset 0:1 kaotust Villarrealile ütles.

Koduliiga tabelis jäädakse liider Barcelonast juba valgusaasta kaugusele (enne eilset õhtut 16 punkti), kuid ka linnarivaal Atletico ja Valencia libisevad üha eest – Reali eraldab neist ühe vähempeetud kohtumise juures vastavalt 10 ja 8 punkti. Villarreal jääb tiitlikaitsjast aga vaid punkti ja Sevilla kolme kaugusele. Pileti Meistrite liigasse tagavad neli paremat. Mullu samal ajal oli Real kogunud 11 silma rohkem.

«Peame oma eesmärgid ümber vaatama. Enam pole mõtet mõelda Barcelona püüdmisest, vaid esinelikus koha kindlustamisest,» ütles sakslasest keskväljamaestro Kroos mängujärgses usutluses. «Aga meil on tänavu veel väga palju kaalul ja võimalik ka sarju võita. Kes ütleb, et mängisime täna halvasti, ei tea jalgpallist eriti palju. Aga peame hoolitsema, et korralik mäng väljenduks ka tulemustes.»

Hispaania väljaannetes sai mõistagi aina uut hoogu Reali peatreeneri Zinedine Zidane’i vallandamise teema. Vaatlejaid ärritas, et prantslane jätkas tavapäraste fraaside «pall lihtsalt ei läinud võrku», «ma ei suuda seda selgitada» ja «jalgpallis on väljakul kaks meeskonda» kasutamist. Zidane tarvitas keerulise olukorra kirjeldamiseks ka vandesõnu.

Sestap arutletakse nüüd juba stiilis: kas taolistes olukordades alati otsustav Reali president Florentino Perez kannatab kuni Reali Meistrite liiga 1/8-finaalini Paris St. Germainiga (veebruari keskel) või näitab Zidane’ile ust varem? Enam ei näi kedagi huvitavat tõsiasi, et Zidane viis Reali kahel eelmisel hooajal Euroopa esiklubiks ning mullu üsna kindlalt ka La Liga tšempioniks.

Allakäigutrepi üks olulisemaid põhjuseid on planeedi parima palluri Cristiano Ronaldo jätkuv madalseis. Portugallane on tänavuses 14 Hispaania liiga kohtumises saatnud palli vastaste värava poole 93 korda, kuid löönud vaid neli väravat. See teeb realiseerimisprotsendiks 4,3, millest viies Euroopa tippliigas madalamat pole mitte kellelgi!