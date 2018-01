Veerpalude dünastia võidukäik ja segadus olümpiapiletitega

Esialgu on olümpiakoht kindel vaid Anette Veerpalul, kes teenis selle välja karjääri teise Eesti meistritiitliga. Andreas Veerpalu pääs olümpiale on veel lahtine ning oleneb sellest, kas Eesti meessuusatajad saavad peale oma kolme garanteeritud olümpiakoha ka lisakohti või mitte.

«Seis on päris segane ja ega ma ise ka päris täpselt sellest veel aru saa. Kuulsin eile (üleeile – toim) kedagi rääkimas, et Eesti meistrivõistlused ei loegi midagi. Ma ikkagi loodan, et neid võetakse arvesse,» ütles Andreas Veerpalu, kes võitis nädalavahetusel kuldmedali nii 15 km vabatehnikas kui 30 km suusavahetusega sõidus. Tema hinnangul oleks kummaline, kui olümpia katsevõistlustena välja reklaamitud Eesti meistrivõistlused olümpiakohtade määramisel arvesse ei läheks.

Eesti suusakoondise peatreeneri kohusetäitja Jaanus Teppani sõnul pole kohtade üle mõtet spekuleerida, sest lisakohti, mida jagada, lihtsalt ei ole. Praegu on OM-pilet vaid Raido Ränkelil, Marko Kilbil ja Karel Tammjärvel. Team Haanja peatreener Anti Saarepuu sõnul on aga lootust, et mehed saavad kaks kohta juurde.

Nimelt on ühel riigil võimalik olümpiale saata maksimaalselt 20 sportlast, aga paljud koondised ei pane nii palju sportlasi välja. Peale selle on aeg näidanud, et mõned riigid loobuvad oma kohast. See tähendab, et vabaks jäänud kohad jaotatakse pingerivi alusel teistele riikidele ümber.

«Eesti meistrivõistlused olid olümpiakoha puudumise tõttu lihtsalt Eesti meistrivõistlused,» ütles Teppan, kuid lisas, et kohtade lisandudes võetakse Eesti meistrivõistlusi kindlasti arvesse.

«Eesti meistrivõistlused olid olümpiakoha puudumise tõttu lihtsalt Eesti meistrivõistlused.» Suusakoondise peatreeneri kt Jaanus Teppan.

Kui lisakoht või -kohad Eestile tulevad, vaatab Teppan üle MK, FISi ja Eesti meistrivõistluste tulemused. Selle põhjal teeb ta suusaliidu juhatusele ettepaneku, keda olümpiale saata. Lõplik sõna jääb olümpiakomiteele. Peale selle ütles Teppan, et ei jäta otsustusprotsessist välja ka Team Haanja peatreenerit Saarepuud. «Kui kohad tulevad, võin temaga läbi arutada, kuidas Team Haanja meestel ettevalmistus sujunud on, ning omavahel see asi optimaalselt läbi arutada. Aga tulemused on FISi lehel olemas ja siin mingit saladust pole,» ütles Teppan.

Naistele on Eestil kaks olümpiakohta, kuid sada protsenti kindel olümpiale sõitja on praegu Antte Veerpalu. Miks siis ei ole kindel Tatjana Mannima koht, kes saavutas laupäevases 10 kilomeetri vabatehnika eraldistardis Eesti meistritiitli?

Algul pidi olümpiakohtade väljajagamisel eesõigus olema Eesti meistrivõistlustel sprindis, kuid see võistlus jäi teatavasti ära. See tähendas, et eesõiguse sai suusavahetusega sõit ning siis vabatehnika eraldistart. «Mannima täitis ühe statuudi normi, aga tema probleem on selles, et tal tervisega praegu probleeme. Praegu me lihtsalt ei kinnita tema olümpiale minekut,» ütles Teppan.

Anette Veerpalu ise sai olümpiale minekule kinnituse alles veidi pärast finišit. Samas oli talle enam-vähem selge, mis seis OM-kohtade jagamisel on. Seega läks ta rajale kindla taktikaga alistada eelkõige Laura Alba.