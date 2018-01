Stiilikohtunik, kes tegi omamoodi ajalugu

Varem vaid kontinentaalkarikasarjas õigust mõistnud kohtunik tegi debüüdi MK-sarjas. 34-aastane Tasane hindas kahevõistlejate, sealhulgas eestlaste, õhulennuoskusi kolmel päeval.

Tema senise kohtunikukarjääri tähtsaim võistlus kulges plaanipäraselt. «Kokkuvõttes läks hästi. Kõik sujus soovitult ja arvan, et võin rahule jääda,» hindas Tasane oma küpsuseksamit. Samas nentis, et alati leiab hüppeid, mis jäävad veidi hingele kripeldama. «Oleks võinud pool punkti ühele või teisele poole panna.»

Isekeskis lõõpimine käib ameti juurde

Val di Fiemme pole Tasasele kaugeltki võõras paik. Endise kahevõistlejana osales nüüdne stiilikohtunik samas 15 aastat tagasi maailmameistrivõistlustel, kus sai individuaalvõistlusel protokolli 42. koha. See oli Tasasel teine ja ühtlasi ka viimane MM, kus ta sportlasena kaasa tegi.

Ehkki Tasase uus amet näeb ette ranget erapooletust, ei takista see teda Eesti sportlastele jätkuvalt pöialt hoidmast. Omavahel tehakse isegi nalju stiilis «oled nüüd kohtunik, paluks häid punkte», kuid sellest hoolimata säilitatakse tööpostil mõistagi täielik professionaalsus.

«Lõõpima peab, seda tuleb alati ette,» selgitas Tasane. «Loomulikult tahad, et eestlastel tuleks hea hüpe, ja kui tulebki, hindad vääriliselt. Üldiselt pole sellist probleemi, et tahaks eestlastele rohkem punkte panna. Peab jääma objektiivseks.»

Vabadel hetkedel suhtleb Tasane Eesti koondislastega aktiivselt ning püüab neid nõu ja jõuga ka aidata. «Laupäeva hommikul käisin hüppemäel neid vaatamas ja rääkisin juttu. Suusarajal olin ühes punktis abis keppidega,» rääkis ta. Kuna Kristjan Ilves jättis laupäevase meeskonnavõistluse vahele, ergutas Tasane raja ääres kaasmaalasi just koos temaga.

Uuel nädalavahetusel tuleb Markvardti kord

Eesti kohtunikele usaldati tänavuseks MK-sarjas õigust mõista kolmel etapil. Järgmisel nädalal Prantsusmaal Chaux-Neuve’is ronib torni juba Ago Markvardt. Jaanuari esimesel nädalavahetusel Otepääl toimuma pidanud etapp jäi lumepuuduse tõttu paraku ära ning seetõttu tegigi Tasane ajalugu nüüd Val di Fiemmes.

Tasane, kes teenib igapäevast leiba reklaamindusega, peab saadud võimalust tähtsaks. «Astusin ses maailmas olulise sammu edasi. Järgmine eesmärk on suusahüpete MK-sari. See on teistsugune elamus, teistsugused hüpped. Soovin väga sinna jõuda,» vaatas Tasane tulevikku. «Kõige lõpuks tahan aga ametis olla maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel.»

Milline näeb välja ühe stiilikohtuniku tööpäev? Suuremaid ega erilisi ettevalmistusi ei ole, nentis Tasane. «Kõige aluseks on eelnevate aastate pikk praktika. Enne maailmakarikale jõudmist vaatan varasemaid võistlusi. Näiteks spetsiaalhüppajate stiil on kahevõistlejate omast erinev – palju puhtam,» kõneles ta.

Pärast võistlust ei saa stiilikohtunikud «kõrgemalt poolt» tavaliselt tagasisidet. Igaüks hindab oma tööd ise, kuid tõsi: suurema apsaka korral võetakse ühendust. Igatahes eilse päeva jooksul Tasasega seda ei juhtunud…

2000ndate alguses kahel MMil osalenud Tasase sportlaskarjäär lõppes ootamatult vara. Peamise põhjusena nimetab ta ise tagantjärele kehva kohanemisvõimet.

«Meil oli päris keeruline. Polnud peatreenerit. Taivo Tigane (endine Eesti koondise abitreener) tegi treeningplaanid ja meie Tambetiga (Tambet Pikkor – endine Eesti kahevõistleja) tegime koos trenni. Kuid kellegi kontrollivat silma meil peal polnud,» meenutas Tasane kaunis omapärast ajajärku.

Tasane ei suutnud eri mägedel hüppekindlust leida. «Tulemused polnud need päris õiged. Pidin enne võistlust mitu päeva mäega harjuma. Tehvandi 70 m trampliinilt 90- või 120-meetrisele mäele minek lõi rütmi segamini,» jätkas endine kahevõistleja. «Ma ei suutnud kuidagi vajaliku kiirusega kohaneda – see otsustas karjääri.»