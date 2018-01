Oravapartei sisekiri manitseb erakonnakaaslasi

Pevkuri raskused pärinevad Ligi sõnul suuresti esimehekampaaniast, kus ta valis vastanduse ja esitles end kõiges, nii inimeste, programmi kui ajaloo suhtes, justkui väljast tulijat. «Seda ei andnud paljud koormakandjatest andeks terve see aasta. Uusi kandjaid polnud loomulikult kusagil üle, samuti ei teki iseenesest uusi seisukohti, mis asendaksid neid, mis on tihedalt läbi töötatud. Nii läks sisuline töö kindlates rööbastes edasi, aga juhtimise pärast kostis nurinat, mis kujundas eemalseisjatele heli, mis sisu suhtes pettis,» lausus Ligi.

Jüri Kuuse kiri Reformierakonna juhtkonnale:

Head erakonnakaaslased

Ma olen pettunud. Teades poliitika tegelikku köögipoolt, kus relvadeks on küünilisus, pooltõdedega manipuleerimine, autus, labane sildistamine ja veel palju koledaid sõnu, siis mind ei üllata poliitikas täna absoluutselt mitte miskit. Olen väga pika kannatusega, aga viimasel ajal on ka minu taluvuse piir proovile pandud. Esimest korda siis, kui meie palavalt armastatud «tippjuht» raadios ja teles erakonna juhti halisejaks nimetas ning tegi seda lihtlabase partorgi tasemel… Hale ja õnnetu oli see päev ja seda just tänu niinimetatud «tippjuhile». «Tippjuhile» soovitan soojalt peeglit, arusaamist elust kriitikast ja enesekriitikast, aga ka teadmist, et Refi torud hakkasid umbe minema just tema ajal.

See, mis mulle eile Eesti Ekspressist vastu vaatas, ületas samuti minu hea maitse piiri, kui madalalt me meeskonnana ikkagi lendame. Kas me oleme siis tõesti jõudnud erakonnana nii madalale, et suudame vabatahtlikult lahkuvale Hannole sooja õlapatsutuse eest ainult näkku sülitada?

Kui me aasta tagasi uut esimeest ja juhatust valisime, siis oli selge arusaamine, et selle meeskonnaga minnakse ka Riigikogu valimistele. Siiani ei saa mõned inimesed aru, et erakond ei ole 50 võimule pürgivat meest ja naist, vaid 12 tuhat toredat ja kaasamõtlevat inimest, kes soovisid suunamuutust ja kes andsid sellest ka veenvalt teada. Aga kurvastuseks oli ka Saaremaale näha, et mõnele mehele jäi rusikas ikka väga sügavale taskusse ja nagu aasta lõpus ilmunud «sisekaemus» näitas jäidki need mehed leppimise asemel otsima võimalusi, millal uuele esimehele selle rusikaga vastu vahtimist anda. Igal võimalikul hetkel ja mitte avalikult, nagu aumehed muiste, vaid salaja, selja tagant, vassides, valetades ja kiibitsedes. Head Sõbrad, elan huvitaval ajastul, ka minul on väga häid Sõpru ajakirjanike hulgas, see «liiklus» ja pendeldamine ajakirjanike vahet ei kannata kriitikat ja au ei tee… Aga olgu sellega.

Olen selles parteis juba kaua olnud, alates 2006. aastast, näinud igasuguseid aegu ja igasuguseid inimesi, minu kogemus ettevõtjana, omavalitsusetegelasena, reservohvitserina, kodukoha patrioodina on suur. Ma võiksin rääkida lugusid, toredaid lugusid, kurbi lugusid, inetuid lugusid, aga praegune olukord kõigist varasematest kõige veidram ja piinlikum. Mulle jääb Hanno esimehena meelde kui mees, kes vedas meid kõige raskemal aastal. Esimesel opositsiooni aastal pärast pikka võimulolekut, milleks juhtkonna inimesed ei olnud valmis, sest puudus kogemus. Meie siin Saaremaal teadsime, mis imeloom see opositsioon on, aga kuskil üleval ikka täielik krahh. Numbrite järgi vedas Hanno oma meeskonnaga hästi, sest aastaga tõusis erakonna populaarsus kolme aasta kõrgeimale tasemele. Samuti vedas ta meid hästi ka valimistulemuste järgi, tegime kohalikel valimistel läbi aegade parima tulemuse. Mul on suht raske mõista, miks Hanno teatas, et ta enam ei kandideeri, aga see pole praeguse kirja teema.