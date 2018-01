9 minutit, millega Liverpool tegi valitseja elu põrguks

Eile õhtupoolikul ei reetnud Liverpoolis miski, et Pep Guardiola kindla taktikepi all tänavu võrratut pallikunsti näitav Manchesteri sinine meeskond edestab võõrustajaid koguni 18 punktiga. Samuti ei olnud vähimalgi määral märgata Philippe Coutinho Liverpoolist Barcelonasse lahkumise saatuslikku mõju – nagu paljud spetsialistid kindlas kõneviisis olid ennustanud. Jürgen Klopp ja ta armaada tegi seni 20 mängu võitnud ja vaid kaks viigistanud ning meistritiitli varakult enda haardesse võtnud City kahjutuks.

Otsustavaks said minutid 59–68: ses vahemikus kerisid Roberto Firmino, Sadio Mane ja Mo Salah tulikirja Anfieldi tablool 1:1-lt 4:1-le. See seis püsis 16 minutit ning ehkki Liverpool oskas lõpu hämmastaval kombel veel põnevaks teha – City skooris 84. ja 91. minutil –, suudeti kolm punkti ära vormistada.

«See oli ajalooline mäng, millest räägitakse veel 20 aastat, sest tundub, et sel hooajal City rohkem küll kaota,» lubas eufoorias Klopp BBC-le antud usutluses endale julge avalduse. «Mõlemad meeskonnad tegutsesid täisgaasil ja jätsid hinge väljakule. Igatahes tegime nende elu põrguks. Kes tahab nüüd rääkida, et miks me ei teinud nullimängu, võib minna puu taha! Räägime parem sellest, et lõime neli väravat nädalal, mil Coutinho siit lahkus – see on kõva avaldus!»

Klavan jooksis Mane asemel väljakule kohtuniku antud neljandal üleminutil, sai koos kaaslastega ehmunult vaadata, kuidas Sergio Aguero napilt mööda lõi, kuid lõpuks kergendatult ohata ja võidurõõmsalt rusikaid taeva poole lüüa.

Kas ja mida tähendas too mäng Eesti koondise kapteni isiklikke väljavaateid silmas pidades, on keeruline üheselt hinnata. Alles mängupäeval ilmus lagedale info, et äsja maailma kalleima kaitsjana Liverpooliga liitunud hollandlane Virgil van Dijk jääb vigastuse tõttu tollest kohtumises eemale.

«Van Dijkile pole keegi lubanud, et ta kuulub alati algkoosseisu. Isegi kui on täiesti terve. Võimalik, et homme on meie põhirivistuses hoopis Dejan Lovren ja Joel Matip. Või Ragnar Klavan, kes on praegu fantastilises vormis,» tegi Klopp päev enne oodatud duelli asja põnevaks. Ta valik langeski Lovrenile ja Matipile.