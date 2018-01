Arteri suur intervjuu! Kristel Kruustük: sul peab olema kihk maailmas midagi paremaks teha

Kristel Kruustük oma kuueaastase hobuse Rockefelleriga Harjumaal Saue lähedal Rahula tallides. Rockefelleri hüüdnimi on Rocky. Tal on sünnipäev Kristeli abikaasa Markoga samal päeval.

Ta ei salga, et vankus alles poolteist aastat tagasi läbipõlemise veerel. Sest tal oli töö, töö ja ainult töö. Aga ta õppis enne, kui läbi põles: sai aru, et olgu su töised sihid kui kõrged tahes, elus tuleb aega leida ka muudeks asjadeks. Näiteks hobidele ja perele. Hobi tal nüüd on – abikaasa Marko kinkis pulmadeks hobuse –, varsti saab ka pere järelkasvu.